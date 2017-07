Morreu Jeanne Moreau, uma das maiores actrizes do cinema francês

Jeanne Moreau, uma das maiores actrizes do cinema francês, morreu esta segunda-feira aos 89 anos, disse o seu agente.Morreu em Paris, na sua casa na emblemática rue du Faubourg Saint-Honoré, depois de uma carreira em que filmou com Louis Malle, François Truffaut, Wim Wenders, Orson Welles ou Michelangelo Antonioni.

A notícia foi avançada na manhã desta segunda-feira pela agência France Presse (AFP), e depois confirmada por publicações francesas como o diário Le Parisien.

Além da actuação, sendo particularmente conhecida pelos seus papéis na comédia - começou na Comédie Française logo nos final dos anos 1940, Moreau era também cantora e realizou duas longas-metragens de ficção e um documentário nas décadas de 1970 e 1980. Mas é por Jules e Jim (1962), de Truffaut, ou por Os Amantes (1958), mas também por Fim-de-Semana no Ascensor (1958) que é conhecida. Foi, como assinala esta segunda-feira o diário francês Libération, a primeira mulher eleita para integrar a Academia de Belas Artes do Instituto Francês, há 17 anos, e recebeu um César, o prémio maior do cinema francês, por La vieille qui marchait dans la mer (1991), de Laurent Heynemann. O Festival de Cannes deu-lhe o prémio de melhor actriz por Recusa (1960), de Peter Brook.

A AFP lembra-lhe a "beleza sensual" e a "inimitável voz grave" e em 1994, num longo perfil da actriz, o Libération chamava-lhe "Jeanne sem idade" - esta segunda-feira, o Presidente da República francesa, Emmanuel Macron, entrelaçou-a com a arte da actuação como um todo. "É das personalidades que, por si só, parecem resumir a sua arte", lê-se no comunicado citado pelas agências noticiosas. "Com ela desaparece uma artista que encarnava o cinema na sua complexidade, na sua memória, na seua exigência", escreve Macron, enviando condolências não só "à sua família" mas também "ao mundo do cinema, do teatro e da televisão".

Foi homenageada com os prémios de carreira de Cannes, em 2003, e dos Césares em 2008, do Festival de Veneza em 1992, depois de em 1998 ter sido distinguida com o mesmo tipo de galardão, mas em formato de Óscar, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

