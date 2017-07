HBO sofre ataque informático que poderá ter revelado detalhes de A Guerra dos Tronos

O canal norte-americano HBO sofreu um ataque informático que, aparentemente, resultou na divulgação ilícita dos próximos episódios e de guiões de algumas das suas séries televisivas. De entre as produções afectadas estão, segundo a notícia avançada pela Entertainment Weekly, Ballers, Room 104 e A Guerra dos Tronos.

A empresa já confirmou o incidente, sem especificar que conteúdo foi roubado e posteriormente divulgado. No entanto, a Entertainment Weekly dá conta de que foram colocados online um episódio de Ballers, outro de Room 104 e material escrito que se crê tratar-se do guião do quarto episódio da sétima temporada de A Guerra dos Tronos. Porém, esta última informação não foi ainda confirmada, apesar dos presumíveis autores do ataque dizerem que estão de facto na posse de dados sobre esta série.

No domingo, alguns jornalistas norte-americanos receberam um email anónimo, aparentemente enviado pelos responsáveis pelo ataque informático, indicando que estas séries tinham sido o alvo da operação. Era então revelado que foi obtido um total de 1.5 terabytes de dados da HBO. Os presumíveis autores do ataque diziam ainda que mais informação seria divulgada nos próximos dias.

O canal, por sua vez, confirmou que foi alvo de um incidente “cibernético” e que alguma informação foi “comprometida”. “Iniciámos imediatamente uma investigação ao incidente e estamos a trabalhar com as autoridades e com empresas externas de segurança informática. A protecção de dados é uma prioridade para a HBO, e assumimos seriamente a responsabilidade de proteger os dados que possuímos”, afirmou a empresa em comunicado.

Richard Plepler, CEO da HBO, enviou também um email aos funcionários da empresa a confirmar as notícias desta segunda-feira. “Como muitos já deverão ter ouvido, ocorreu um incidente cibernético direccionado à empresa que resultou no roubo de informação, incluindo de alguma da nossa programação”, disse, garantindo também que estão a ser encetados todos os esforços para se encontrar uma solução para o problema.

Ataques do género não são inéditos, com a Sony a ser alvo de intrusão em 2004 e a Netflix a ser vítimas de hackers já este ano. Neste último caso, os autores do ataque acabaram por revelar episódios inéditos de Orange Is The New Black.

Durante a transmissão da quinta temporada de A Guerra dos Tronos, quatro episódios foram divulgados ilicitamente antes da sua emissão. Na altura, a HBO sugeriu que a fuga de informação terá partido da imprensa, e não resultado de um ataque informático, e decidiu pôr fim ao envio de episódios a críticos de televisão.

