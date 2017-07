Chk Chk Chk dão três concertos em Outubro em Portugal

O grupo norte-americano !!! (Chk Chk Chk) actua em Outubro em Portugal, para concertos em Lisboa, Porto e Fundão, a propósito da apresentação do álbum Shake the shudder.

A banda, que cancelou a passagem em Agosto pelo festival de Paredes de Coura, agendou agora concertos a 19 de Outubro no espaço Lisboa ao Vivo, no dia seguinte no Octógono, no Fundão, e no dia 21 no Hard Club, no Porto.

Tendo já actuado antes em Portugal, os Chk Chk Chk, formados em 1996, contam agora com um novo álbum, o sétimo da discografia e editado em Maio passado, "produto das suas raízes punk, mas que também incorpora algumas influências da electrónica transatlântica", afirma a promotora em comunicado.

A primeira vez que os Chk Chk Chk actuaram em Portugal foi no Verão de 2005, precisamente em Paredes de Coura.

