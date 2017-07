Direito de rectificação por deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social

“Associações dizem que os operadores de TV devem ser responsáveis”, publicada a 21 de Janeiro de 2007

Ausente de Portugal, venho por este meio e com o objectivo de ser corrigida a notícia publicada no PÚBLICO na página 25 da edição de domingo 21 de Janeiro, sob o título “Associações dizem que os operadores de televisão devem ser responsáveis”, e onde erradamente se escreveu: “O exemplo mais recente é o do enforcamento de Saddam Hussein [...] nem a Entidade Reguladora da Comunicação receberam queixas.” Acontece que, ao contrário, pelo menos o signatário apresentou queixa na ERC no próprio dia da transmissão do nefando acontecimento, nos termos constantes da comunicação que se junta em anexo, como poderá ser confirmado junto da ERC.

Jorge Pegado Liz (Advogado)

Bruxelas

