Cerca de 40% das denúncias de crimes sexuais são falsas

Cerca de 40% dos inquéritos abertos a denúncias de crimes sexuais (incluindo violações e abuso de menores) correspondem a falsas acusações, de acordo com a manchete do Jornal de Notícias deste domingo. Como todas as denúncias de crime são obrigatoriamente investigadas, o fenómeno leva a Polícia Judiciária (PJ) a empregar meios em casos que se revelam infrutíferos, por vezes com elevados custos.

“Muitas vezes é mais difícil desmontar uma simulação do que provar um verdadeiro crime sexual”, disse uma fonte da PJ citada pelo Jornal de Notícias. “Temos de verificar tudo até percebermos que criaram uma história que não encaixa. Vamos até ao mais pequeno pormenor, o que trai quem simula um crime”, contou uma outra fonte. Em média, no ano passado, houve cerca de um crime simulado por semana (55 ao todo), contando-se no total mais de 200 nos últimos cinco anos. A maioria destes casos acaba arquivada, por vezes sem condenação ou constituição de arguidos.

O jornal escreve ainda que, no total de todos os casos de simulação de crime, destacam-se ainda falsos sequestros, raptos e roubos. Os motivos para a mentira são variados, desde disputas conjugais à ocultação de infidelidades, crimes, vícios, dívidas ou, no caso de adolescentes, de fugas de casa ou de faltas à escola.

De acordo com o artigo 366.º do Código Penal, relativo à simulação de crime, quem denunciar um crime ou criar suspeita da sua prática "sabendo que ele se não verificou, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias".

Em Abril, o director da Polícia Judiciária de Setúbal, Vítor Paiva, já contava ao PÚBLICO que a simulação de crimes era sobretudo frequente em abusos sexuais. As falsas denúncias deste tipo de crime acontece, por exemplo, em situações em que os pais lutam pela tutela dos filhos ou quando, já divorciados, um dos progenitores acusa o outro de maltratar a criança durante os fins-de-semana designados a cada um.

“As crianças são usadas como arma de arremesso”, explicava Vítor Paiva. Na altura, a assessora da Polícia Judiciária, Fernanda Inês, dizia que era preciso “haver uma consciencialização de que ninguém está imune à simulação, para que não seja cometida de ânimo leve”.

