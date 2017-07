Palavras, expressões e algumas irritações: lista

Só ao quarto significado é que o dicionário nos ofereceu o que procurávamos, descodificando assim a palavra “lista”: “Relação escrita de nomes de pessoas ou de coisas, rol.” Não fala em mortos, mas falamos nós. Não por querermos ser mórbidos, mas justos.

O pedido de divulgação por parte do Ministério Público dos nomes das vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande pode não ter tido a mais idónea das origens, mas as reacções que se seguiram também não engrandecem quem se pronunciou.

Podia ser uma lista de 64+1 ou de 64+2, de número superior ou inferior. O que realmente importa é que a cada algarismo corresponde uma vida que se perdeu e que se multiplica por outras que se modificaram e por outras ainda que nunca chegarão a existir.

Pouco importa se a causa foi fogo, fumo ou fuga (amarga ironia num país que adora efes). Menos ainda se foi indirecta. Directa foi a consequência: morte. Estas pessoas já não estão cá e ainda agora respiravam.

Bem podem os notáveis invocar a ditadura e contrapô-la à democracia, que se felicitam por praticar e por isso alegam que tudo mostram, contam e esclarecem. Tanto malabarismo verbal e emocional já não colhe junto dos mais informados nem dos menos afortunados.

É sabido que a falta de empatia é própria de quem padece de distúrbios de comportamento. No extremo, os psicopatas e os serial killers. Sugere-se um rastreio à classe política (de todas as ideologias, se ainda as houver) e uma acção de formação em que cada um exercite a situação de se “pôr no lugar do outro”.

Imaginem que perderam um filho, um dos pais ou um irmão encurralado num incêndio. Nem é preciso ser demasiado realista na descrição do medo, do calor, da voz, da dor. Depois de o cenário estar bem interiorizado, digam-lhe: “A sua mãe não conta. Ela morreu, mas foi por causa indirecta.” E não se esqueçam de acrescentar: “Já está tudo esclarecido.”

A rubrica Palavras, expressões e algumas irritações encontra-se publicada no P2, caderno de domingo do PÚBLICO

