Pesca da sardinha

Um grupo de investigadores realizou um estudo sobre a sustentabilidade das pescas, concluindo que será indispensável suspender, por 15 anos, a pesca da sardinha, de forma a garantir a reposição dos stocks. Os países alvo da suspensão seriam Portugal e Espanha, ficando a restante União Europeia (UE) isenta de qualquer restrição. Curiosamente, a França é um dos países com maior sobreexploração de pescado do mundo, encontrando-se lado a lado, com países do sudeste asiático, embora não esteja previsto qualquer corte da quota, a si atribuída, pela UE. Os investigadores não vêem razões para trava o ímpeto dos navios industriais gauleses, aumentando-lhes o limite de captura de sardinha, contribuindo para tornar a França o maior fornecedor, desta espécie, da Europa. Por outro lado, o estudo apresentado é ambíguo, obtém resultados de uma amostra demasiado pequena e ignora os efeitos cíclicos da rota da sardinha e da temperatura das águas.

Desde 2011, a quota de sardinha portuguesa foi reduzida de 57 mil toneladas para 16 mil toneladas, o que já de si, evidencia um tremendo esforço, por parte dos pescadores portugueses, para assegurar a reposição dos stocks. No entanto, a intenção da EU é clara e passa por acabar paulatinamente a captura de sardinha em Portugal e Espanha, deixando o mercado livre para a França e outros países do norte de Africa, com os quais, as autoridades comunitárias pretendem realizar acordos comerciais. Desta forma, trata-se mais de uma questão politica do que biológica, sendo certo, que a pesca da sardinha em Portugal terá os seus dias contados.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

O Sporting de pré-época

Desde 12 de Julho, os Leões, sofreram 13 golos, e marcaram apenas 7. Confesso que ainda não percebi, aliás não entendi, qual o sistema de jogo que Jorge Jesus vai adoptar, se o 4x4x2 ou o 3x4x3, como "treinador de bancada", penso que será o primeiro, com dois centrais, e dois "pontas de lança", mas "JJ" como a maior parte dos treinadores, "sofrem" de uma componente, chamada- Teimosia - não há nada a fazer...Quanto eu, e milhões de Sportinguistas, gostariam, que fosse esta Época que o Sporting fosse Campeão, mas tudo leva a crer que não, a única contratação de mais-valia, foi o português, Bruno Fernandes, que jogava em Itália na Sampdoria...tudo o resto...

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Lista de Pedrógão

Finalmente foi divulgada a lista oficial das mortes provocadas pelo incêndio de Pedrógão- Grande e ainda bem, digo eu. Visto que, com a divulgação da dita lista, fecha-se (presumo) a torneira do boato macabro e do aproveitamento politico que de forma triste e vergonhosa tentaram o PSD e o seu chefe, Passos Coelho. Por outro lado, e a meu ver, torna-se um imperativo, por respeito às vítimas e aos seus familiares, que quem, como aquela dita empresária, Isabel Moreira, seja levada a tribunal. A fim de provar ou não, aquilo que insinuou ao garantir e cito de cor: "Que os mortos de Pedrógão Grande eram à volta de 80 e não os 64 mortos que o Governo anunciava", criando com essas declarações alarmismo social, uma vez que quebrou também, a tranquilidade possível dos portugueses perante esta terrível tragédia. Ora, escrevo estas palavras, porque entendo que, o meu País e os portugueses não podem estar à mercê de oportunismos políticos e de fabricantes de boatos.

Arlindo De Jesus Costa, Odivelas

