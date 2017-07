Tribunal israelita mantém condenação de soldado que executou palestiniano

Um tribunal militar israelita decidiu manter a pena de 18 meses de prisão a um soldado que matou um atacante palestiniano já ferido e impossibilitado de se mexer. A decisão dividiu o país e ainda pode ser revertida pelo Supremo, mas foi bem recebida pelos grupos de defesa dos direitos humanos.

“As acções do queixoso prejudicaram bastante alguns valores. Foi um acto proibido e imoral”, disse o major-general Doron Feiles, juiz presidente do tribunal militar de recurso, durante a leitura da decisão.

Para além de Feiles, o painel de juízes incluía outros generais no activo e com experiência em combate. Todos consideraram que o soldado Elor Azaria não tem razão quando alega que agiu em linha com as doutrinas de defesa militar.

Apesar desta decisão histórica, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, já vieram dizer que o soldado deveria ser amnistiado – uma decisão que cabe ou ao chefe do Estado-maior das Forças Armadas, Gadi Eizenkot, ou ao Presidente do país, Reuven Rivlin.

O soldado Elor Azaria tinha 19 anos e estava a cumprir o serviço militar obrigatório quando, em Março de 2015, respondeu com tiros a um ataque lançado por dois palestinianos em Hebron, nos territórios ocupados da Cisjordânia. Os dois atacantes esfaquearam e feriram um soldado israelita, e um deles acabou por ser morto a tiro. O outro, Abd Elfatah Ashareef, de 21 anos, ficou ferido e não se mexeu mais.

O que se passou foi captado em vídeo por um activista dos direitos dos palestinianos: 11 minutos depois do tiroteio, o soldado Elor Azaria aproximou-se do palestiniano ferido e executou-o com um tiro na cabeça.

Depois da divulgação do video, Azaria tornou-se um herói para a direita radical israelita. Numa sondagem feita nessa altura, quase metade dos judeus israelitas disseram que qualquer atacante palestiniano deve ser imediatamente morto.

A decisão deste domingo foi bem recebida pela Human Rights Watch: “Manter a condenação de um soldado condenado de matar um homem que não representava nenhuma ameaça envia uma mensagem importante sobre as restrições ao uso da força letal”, disse Sari Bashi, director do grupo em Israel e na Palestina.

Mas o Governo palestiniano manteve a sua posição – ao condenar o soldado israelita a apenas 18 meses de prisão, Israel deu “luz verde” aos seus militares para matarem impunemente.

Para além de terem mantido a condenação de Azaria, os juízes do tribunal militar de recurso rejeitaram um pedido da acusação para que a sentença seja aumentada para entre três e cinco anos. De acordo com a lei militar israelita, a pena por homicídio pode chegar aos 20 anos de prisão.

O soldado pode ainda recorrer para o Supremo Tribunal, mas é também possível que venha a ser perdoado pelo Presidente. Mas, antes de se chegar a esse passo, Reuven Rivlin sugeriu à família do soldado que peça uma amnistia ao chefe do Estado-maior, Gadi Eizenkot.

“Não tenho dúvidas de que o chefe do Estado-maior vai ter em consideração todas as circunstâncias difíceis, e o facto de Azaria ter sido um soldado exemplar”, disse o ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman.

Também o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deu o seu apoio ao soldado e á família deste: “Vou recomendar às partes relevantes que se decidam por um perdão, quando o assunto for levantado para discussão.”

