Pelo menos dois mortos em tiroteio em discoteca na Alemanha

Um homem de 34 anos atacou a tiro uma discoteca na cidade alemã de Constança, junto à fronteira com a Suíça, na madrugada de domingo, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras três com gravidade.

O atacante foi posteriormente neutralizado pela polícia, morrendo mais tarde devido a ferimentos de bala, noticia a Deutsche Welle.

A vítima mortal do ataque à discoteca será um cliente do espaço. Também o porteiro do clube terá sido baleado ao tentar imobilizar o atirador, desconhecendo-se o seu estado.

A polícia alemã destacou uma unidade das forças especiais para a cidade, uma vez que se desconhece se o atacante terá actuado sozinho.

Não se conhecem até ao momento mais detalhes sobre o incidente, que terá ocorrido cerca das 4h locais (3h em Lisboa).

