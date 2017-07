O Partido Democrata dos EUA perdeu a alma e teme não a ter nas eleições de 2018

Numa zona rural de Ohio, numa noite de calor sufocante, o Partido Democrata esforça-se mais uma vez para encontrar a sua alma, entre copos de vinho, almôndegas e recriminações pela derrota de Hillary Clinton nas presidenciais.

PUB

Joe Schiavoni, ex-líder dos democratas Senado estadual do Ohio, discursa perante uma multidão num evento de angariação de fundos para a sua candidatura a governador, nas eleições de Novembro 2018. Acredita que os líderes do partido em Washington perderam a ligação com os eleitores. É uma ideia recorrente entre os democratas do estado que ajudou a impulsionar Donald Trump para a Casa Branca.

“Não se pode simplesmente falar dos assuntos e fazer comunicados de imprensa”, diz Schiavoni, ex-lutador de boxe e orgulhoso das suas raízes populares. A poucos quilómetros de Youngstown, uma cidade da chamada Cintura da Ferrugem, muitosdos que o ouvem concordem. É vital falar com os eleitores e conhecer aquilo que realmente os preocupa, diz.

PUB

No Ohio, tal como noutros estados que não costumam votar sempre no mesmo sentido e que os democratas conquistaram nas eleições de 2012, mas perderam em 2016, os democratas não estão a conseguir produzir uma mensagem clara e definir uma identidade que lhes permita reconquistar os votos perdidos. Ouvir os eleitores é fundamental, disseram cerca de três dezenas de militantes inquiridos em todo o estado. Mas não há ideias consensuais sobre como recuperar o eleitorado.

Muitos dos militantes entrevistados disseram que os líderes nacionais não aprenderam com a derrota de Hillary Clinton, quando muitos dos eleitores rejeitaram o Partido Democrata por ser demasiado elitista e ter perdido o contacto com a classe trabalhadora americana.

Clinton perdeu o Ohio por mais de oito pontos percentuais. Nos últimos 40 anos, apenas um candidato presidencial democrata (Walter Mondale em 1984) ganhou o voto em menos condados em Ohio que Clinton.

David Pepper, líder estadual do partido, não aceitou essas críticas. Ele e a sua equipa têm viajado pelo Ohio, a falar com os eleitores e a visitar as suas casas. Têm-se concentrado em dois grupos: os que votaram duas vezes em Barack Obama para Presidente e, depois, em Donald Trump, e nos que se abstiveram nas últimas presidenciais.

Os democratas estão desesperados por voltar a ganhar, já nas eleições para o Congresso de 2018. Há muito em jogo. Se os padrões de voto não mudarem de forma significativa, o Partido Democrata não só não recuperará a Câmara dos Representantes dos EUA como poderá perder mais lugares no Senado, onde já está em minoria.

Na semana passada, o Partido Democrata revelou uma plataforma económica para ajudar as famílias norte-americanas, a que chamou A Better Deal. O objectivo é criar dez milhões de empregos ao longo de cinco anos, opondo-se a monopólios e fusões de grandes empresas. Foi a primeira tentativa séria para tentar restabelecer a ligação com os eleitores desde as presidenciais de Novembro.

“Mas o projecto não mostrava que estamos a lutar pelo povo”, comentou Alan Melamed, membro de longa data do Comité Executivo do Partido Democrata de Ohio e consultor político em campanhas eleitorais com mais de 40 anos de experiência.

Tom Perez, líder do Comité Nacional Democrata (organismo que comanda o partido), tem feito uma digressão nacional, para ouvir os motivos dos eleitores para terem votado em Trump. Contudo, no Ohio, muitos democratas disseram que Tom Perez pouco tinha ouvido. Tinha era falado muito.

Pelosi é pedra no sapato

Em Junho, a digressão chegou a Youngstown. Cerca de 75 partidários resolutos pagaram mais de 20 euros cada para participar no evento “Pizza com Perez”. “Foi uma típica campanha eleitoral, com o público a ouvir enquanto os políticos vendiam as suas ideias”, diz John Russo, analista político e antigo co-director do Centro de Estudos da Classe Operária da Universidade Estadual de Youngstown. “Pagámos 20€ para Perez nos dizer o que achava que nós pensávamos.”

Michael Tyler, um porta-voz de Perez, contestou essa acusação, dizendo que Perez tinha prestado atenção aos eleitores. “Há muitas pessoas que não se identificam com nenhum partido, pois há muito que líderes em Washington se limitam se concentram apenas em eleger o Presidente dos EUA, à custa das preocupações locais”, reconhece Tyler. “É por isso que o Ohio esteve no topo da lista de estados a visitar por”.

Uma das políticas conhecidas a nível nacional que anunciou A Better Deal foi Nancy Pelosi, a líder do partido democrata na Câmara dos Representantes. Mas em vez de uma vantagem, Pelosi tornou-se uma pedra no sapato para os democratas, por causa dos anticorpos que gera.

Liberal e californiana, Pelosi faz parte do problema, não da solução, disseram muitos dos militantes auscultados pelo Partido Democrata do Ohio. Vêem-na como mais uma da elite do litoral que não compreende os problemas dos americanos do Centro-Oeste dos EUA.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Christopher Celeste, filho do antigo Governador de Ohio Dick Celeste e um doador importante do Partido Democrata, disse que a opção, no fim do ano passado, de manter Pelosi como líder do partido foi simplesmente “incompreensível”.

“Ainda que alguns achem que seja politicamente vantajoso criar pelotão de fuzilamento circular, Pelosi não está no Congresso só a cumprir um estar. Ela tem uma missão, proteger o Oabamcare”, comentou Drew Hammill, porta-voz de Pelosi, referindo-se ao plano de saúde instituído pela administração de Obama que Trump quer revogar. Além disso, sublinhou que a líder democrata já angariou quase 490 milhões de euros em nome dos democratas desde que assumiu funções de liderança, em 2002, e é uma legisladora e estratega nata.

Joyce Beatty, congressista de Ohio, também defendeu Pelosi. “Apontar o dedo a Nancy Pelosi é errado. Quando são os democratas a fazerem-no é ainda pior. Se se cometeu erros, todos temos de os assumir”.

PUB

PUB