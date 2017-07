Simplicidade e bom senso são os reforços do novo FC Porto

Os adversários têm sido, em teoria, de qualidade inferior à do FC Porto, mas a pré-época continua a deixar os adeptos portistas com “água na boca”. Após jogos bem conseguidos contra V. Guimarães e Portimonense, os “azuis e brancos” apresentaram-se no Estádio do Dragão contra o Deportivo e deixaram boas indicações. Numa época de contenção forçada, culpa do fair play financeiro da UEFA, o principal reforço portista parece ser a simplicidade e bom senso de Sérgio Conceição. O novo técnico resgatou Aboubakar – o camaronês bisou no triunfo, por 4-0 -, e tem sabido, com inteligência, potenciar a qualidade que já existia no plantel do FC Porto.

O Deportivo, equipa de classe média baixa da liga espanhola, que se apresentou com dois portugueses (Luisinho e Bruno Gama) e um ex-benfiquista (Sidnei) no “onze”, não é um exame ao nível da Liga dos Campeões, mas os primeiros esboços de Sérgio Conceição estão a resultar numa equipa competente e temível para os seus adversários. No entanto, não é nada que já não se tenha visto na época passada.

O primeiro “onze” de Conceição no Dragão foi uma réplica quase exacta da equipa que venceu (e convenceu) no início de 2016 o Sporting. Apesar de ter caras novas (Ricardo no lugar de Maxi e Aboubakar substituiu André Silva), o 4x4x2 é o mesmo, com dois extremos (Brahimi e Corona) e Óliver e Danilo na zona central do meio campo. A receita, que já tinha dado bons resultados, já era conhecida. Mas se Nuno Espírito Santo não lhe deu sequência, Sérgio Conceição está a ter o mérito de colocar as peças no sítio certo, sem adaptar médios ou avançados a extremos.

O jogo entre portugueses e galegos foi interessante. Aos 14’, após uma jogada de Brahimi, Corona acertou no poste e Aboubakar, à segunda, inaugurou o marcador. O domínio era claramente portista, mas após um erro de Danilo, Bruno Gama obrigou Casillas aplicar-se (29’). No entanto, em cima do intervalo, Corona colocou na pequena área e Aboubakar, sempre no sítio certo, empurrou para o fundo da baliza.

Sem alterações ao intervalo, a segunda parte recomeçou a bom ritmo e após Brahimi ameaçar aos 50’, o golo chegou pelo outro lado: Sidnei facilitou e Corona fez o terceiro. Quase de imediato, Conceição fez oito alterações e o jogo perdeu qualidade, arrastando-se até final com uma boa ocasião - João Carlos Teixeira rematou por cima aos 82’ – e um motivo para festejos: após mais um brinde galego, Marega assinalou o regresso ao Dragão com um golo.

