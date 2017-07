Moreirense bate Aves na defesa do título da Taça da Liga

O Moreirense, surpreendente vencedor da última edição da Taça da Liga, iniciou a defesa do título eliminando o Desportivo das Aves na segunda fase da edição de 2017-18. Na jornada deste domingo, Vitória de Setúbal, União da Madeira, Paços de Ferreira e Oliveirense também seguiram em frente na prova.

PUB

Um golo de Rafael Costa, novo reforço da equipa de Moreira de Cónegos, na cobrança de uma grande penalidade, aos 43’, serviu aos objectivos da equipa minhota, que bateu o Sp. Braga, na final da competição, na época passada. Já o recém-promovido à I Liga, começou com o pé esquerdo a temporada, em vésperas de receber o Sporting na primeira jornada do campeonato.

Pelo caminho ficaram ainda, nesta ronda, o Gil Vicente, eliminado pelo União da Madeira (2-1), o Arouca, que caiu em casa com o Paços de Ferreira (1-2), o Santa Clara, afastado pela Oliveirense (2-1), e o Tondela, que perdeu em casa dos sadinos (1-0). Na véspera, o Belenenses também viu selado o seu destino na prova de forma dramática, ao ser inesperadamente derrotado, em pleno Restelo, pelo Real Massamá.

PUB

Depois desta segunda fase, que só será encerrada no início de Setembro, com as partidas Marítimo-Estoril (dia 1); Rio Ave-Cova da Piedade (2); Portimonense-Desp. Chaves (3) e Boavista-Sp. Braga (3), os 12 clubes apurados irão integrar uma fase de grupos, a que se irão juntar os quatro primeiros classificados da I Liga na temporada passada: Benfica, FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães.

PUB

PUB