Lilly King e Caeleb Dressel voltaram a deixar marca no adeus aos Mundiais

A norte-americana Lilly King despediu-se em glória dos Mundiais de Natação de Budapeste. Depois de ter conquistado o ouro e estabelecido um novo recorde mundial nos 100m bruços, na última terça-feira, a nadadora, de 20 anos, repetiu a proeza nos 50m bruços, com um tempo de 29,40s. Proezas mesmo assim aquém da histórica participação do seu compatriota Caeleb Dressel, que alcançou neste domingo a sétima medalha de ouro nestes campeonatos, com o triunfo colectivo na prova de 4x100m estilos, igualando o recorde de Michael Phelps. Alexis Santos e Victoria Kaminskaya encerraram a participação portuguesa nestes campeonatos, falhando o apuramento para as finais dos 400m estilos.

O sucesso de King foi o ocaso da lituana Ruta Meilutyte, detentora das anteriores melhores marcas mundiais nos 100m e 50m bruços, que voltou este domingo a encerrar o seu desempenho na quarta posição, falhando novamente o pódio. Para a festa das medalhas seguiram a russa Yulia Efimova (prata) e a também americana Katie Meili (bronze). Após a cerimónia, esta última nadadora salientou o feito de King. “Eu acho sempre que a Lilly tem um recorde mundial nela. Sabia que ela iria ser muito rápida. Tem sido incrível nestes campeonatos. Brilha sempre que entra na piscina, por isso estou muito orgulhosa dela”, comentou, citada pelo New York Times.

Para quem começam a faltar adjectivos é para Dressel, o novo herói americano da natação. Depois de ter reservado, neste sábado, um lugar de relevo nos almanaques da modalidade, ao arrebatar três medalhas de ouro num só dia (algo nunca visto), selou a sua performance nestes campeonatos com novo ouro nos 4x100m estilos, prova que encerrou o certame. Uma sétima medalha dourada, que se junta às conquistadas nos 100m livres, estafeta 4x100m livres, estafeta 4x100m mista estilos, 50m livres, 100m mariposa e estafeta mista 4x100m livres. Tal quantidade de ouro só havia sido guardado pelo seu compatriota Michael Phelps nos campeonatos de 2007, em Melbourne, na Austrália, há exactamente uma década.

Nas restantes finais deste último dia, destaque para Camille Lacourt, que deu à França a primeira medalha de ouro em Budapeste, garantindo o título mundial nos 50m costas pela terceira vez consecutiva, após Barcelona 2013 e Kazan 2015, algo inédito na história da prova. Nos 50m livres, a sueca Sarah Sjostrom confirmou as suas credenciais (tinha batido o recorde do mundo nas mais-finais), averbando o terceiro título na capital húngara, que junta aos 50m e 100m mariposa. Nos 1500m, não houve grandes novidades, com o italiano Gregorio Paltrinieri a revalidar o título, enquanto nos 400m estilos femininos, a festa foi caseira com o triunfo da estrela local Katinka Hosszu, que estabeleceu uma nova marca nos campeonatos.

Ao patamar mais alto do pódio subiu ainda Chase Kalisz, reforçando o excelente desempenho da selecção norte-americana (clara vencedora, com 38 medalhas e 18 títulos nas 42 provas do programa), com o primeiro lugar nos 400m estilos masculinos e um novo recorde dos jogos (4m05,90s), que pertencia a Phelps há dez anos. Americano foi também o segundo recorde do mundo deste último dia (foram batidos 11 nos oito dias durante os oito dias de competição), alcançado na estafeta feminina dos 4x100m estilos.

