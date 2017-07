A mulher que só amava em rosa e outras histórias efémeras da roupa

Nesta exposição há um vestido que nunca mais voltará a ser exposto e um guarda-roupa de uma mulher que nunca mais voltará a respirar. Há roupas “feridas” e dois sobretudos abraçados — e a imagem é triste, se é que é possível que dois objectos inanimados, duas peças de roupa anónimas, transmitam grandes emoções. No Museu Efémero da Moda, é. No país do made in Italy e do fato italiano não há um museu dedicado à moda, mas um francês criou uma exposição para tratar disso. Temporariamente.

PUB

Il Museo Effimero della Moda/The Ephemeral Museum of Fashion é a exposição que une as Gallerie degli Uffizi, essas mesmas, que albergam O Nascimento de Vénus de Botticelli e A Anunciação de Leonardo da Vinci, ao Palais Galliera — Museu da Moda de Paris para uma exposição que enche agora a Galleria del Costume e della Moda do Palazzo Pitti, em Florença. Inaugurada a 13 de Junho durante a feira Pitti Uomo, permanece até 2 de Outubro com curadoria geral de Olivier Saillard, ideólogo da mostra que descreve como “uma ocasião” em que reflecte sobre a transiência da moda, como o próprio nome indica. Mas não só, como foi dizendo a alguns jornalistas que o avistaram na inauguração em Florença — as entrevistas, como a pedida logo depois pelo PÚBLICO, tornaram-se mais difíceis depois de ter assumido, além da direcção do Galliera, a de uma pequena casa de moda parisiense.

“Foi uma forma de inventar um novo museu de moda para Itália”, que não tem qualquer instituição museológica dedicada à moda mas sim fundações ligadas a grandes casas que expõem o seu espólio ou convocam mostras temáticas, disse ao jornal Women’s Wear Daily (WWD). Mas também para mostrar dois espólios em diálogo, o traje da Galleria del Costume e della Moda e a couture e a moda de autor do século XX e XXI do Palais Galliera, e, sobretudo, a roupa, o vestuário e a moda sob um olhar que não esquece o comércio e o quotidiano, que não endeusa o autor nem sacraliza o museu e que, com as suas escolhas, por vezes comove. Há algumas peças, casacos por exemplo, que são da própria vida de Saillard.

PUB

Olivier Saillard fala do vestuário como um ser vivo. “As roupas são os órfãos naufragados de um museu misterioso, frágil”, diz no comunicado da Fundação Pitti, a organizadora-mor da exposição florentina. “As mangas são as asas do coração”, titula na primeira das 18 salas de paredes tecidas a vermelho que a exposição ocupa no palácio. E coloca a moda, o vestuário, em directa relação com a vida. “Quando abrimos o roupeiro e vemos as nossas roupas”, essa imagem “é um retrato negativo de nós”, disse ao WWD. Ver a sucessão de cabides no nosso guarda-roupa, as nossas escolhas, cores, texturas e feitios, “é como pintar um auto-retrato”, insiste, agora ao ao site Business of Fashion. É essa a sua mensagem: a moda é fugaz, o vestuário eterno enquanto dura; os seus protagonistas estão em todo o lado, do cume iluminado da passerelle aos contentores de doação, no gesto que procura uma protecção antes de sair de casa, na mancha de cor que se cruza connosco na rua.

Muitas das peças expostas no Palazzo Pitti saíram pela primeira vez das reservas ou das caixas de acondicionamento. Os técnicos do Palais Galliera fizeram o restauro de peças vindas das melhores casas do mundo — nas “salas de autópsia”, como lhes chama Saillard. Há peças de nomes reputados do passado, como Elsa Schiaparelli ou House of Worth, nomes forjados em meados do século XX como Christian Lacroix ou Gianfranco Ferré e justas celebridades fashion como Alexander McQueen e John Galliano. Junta-se-lhes a parada italiana da Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Armani, Valentino e Fendi. Os que trabalham a roupa de uma forma particularmente conceptual não podem faltar numa exposição que parte dessa nuvem intelectual para ir até às suas vivências imensamente quotidianas, dos mestres Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto e Margiela até ao americano performativo Rick Owens.

O comissário combinou-os com “infinita liberdade”. Não há limites temporais, só temas. Tão amplos como o "azul" ou o "verde", tão precisos como a sala dedicada às cidadãs indocumentadas da “República das roupas sem etiquetas” — o que acontece quando retiramos aquele pedaço de rótulo que nos incomoda junto ao pescoço ou nas costas, quando a roupa fica sem origem, sem pedigree?

O comissário gosta de drama

A peça que não voltará jamais a ser mostrada em público é um vestido de crepe, seda e cetim Vionnet de 1933, tão delicado que tem de estar deitado na sua cor de marfim dourado — “É demasiado frágil para restaurar e gosto desta ideia de ver uma peça que nunca mais voltaremos a ver”, disse Saillard na inauguração. Nele, a papisa do jornalismo de moda Suzy Menkes viu a “doce tristeza de um vestido moribundo”, como escreveu para a Vogue. Noutro exemplar similar, mas que poderá voltar a emergir no febril circuito das exposições de moda — onde o The Ephemeral Museum of Fashion se inscreve sem o tradicional foco num designer-estrela ou num tema directo —, Olivier Saillard vê um vestido “ferido”. Um vestido de noiva Madame Grès de 1960, destruído pelo tempo e pelo pó, cinzento como uma pele que já não respira, está “rasgado em vários sítios”, afinal. Foi usado no filme Qui êtes-vous, Polly Maggoo?, de William Klein, em 1966. Um filme que satiriza a moda, uma peça que foi depois doada por um coleccionador ao Galliera. O comissário gosta de algum drama, o que torna a exposição tanto mais interessante.

É por isso, pela exploração do carácter performativo da roupa, do comportamento da moda, que há neste Museu Efémero plásticos a cobrir mesas, um ambiente de atelier de escultor em desalinho, de pintor em processo. A abordagem já lhe tinha merecido elogios quando se dedicou a retrospectivas como a de Madame Grès (2011) ou a Impossible Wardrobe, uma performance com Tilda Swinton, em 2012 em Paris — “toda a gente falou de uma performance, mas para mim foi uma exposição nos braços de Tilda Swinton”, esclarece. Em Março, Saillard esteve no Porto com um dos seus exercícios de performance e vestuário, com o espectáculo Couture Essentielle.

Com o poder da encenação teatral e da consciência aguda do potencial do movimento da dança a enquadrá-los, os sobretudos que se abraçam, "peças que esperam por corpos", "testemunhas das nossas vidas atormentadas", são uma imagem forte. Tanto quanto a história da sala recheada de alta-costura preta de uma aristocrata, a cor que mais usava, que vestia sempre. Está pendurada num charriot, à esquerda, e um outro vestido negro está na horizontal, numa caixa aberta coberta com um lençol branco, fúnebre. Tinha apenas um vestido colorido, rosa bombom, que envergava apenas quando se apaixonava. Está ao fundo e ao centro da sala, com o vigilante sentado a um canto, guardando o rasgo de cor e amor. Só sabemos a sua história porque decidiu doar o seu guarda-roupa a um museu quando morresse.

Há, a espaços, um tom mórbido no Museu Efémero da Moda, um fascínio e romantização da decadência fortemente manipulados pelo comissário. “A estética do uso”, uma das salas mais pungentes, evidencia o fascínio confesso de Saillard pelo envergado, pelo marcado. Escreve: “Uma peça em decadência, como um edifício em ruínas, como a descoloração de uma parede antiga, provoca uma maior sensação de angústia e compaixão do que a ditadura do novo, que nos é impingido em todo o lado”. Encena: três cadeiras elevadíssimas presidem à sala onde vários vestidos volumosos se deitam, como em caixões, em vitrines de madeira e vidro. Há ainda “Cast-off clothing”, ou a roupa rejeitada, e “Os vestidos do esquecimento”, que são beges e escorregam da vitrine fora, confundindo-se com o papel pardo, ou figuras sem rosto (o papel cobre-lhes a cara como um véu de uma noiva de celulose), vestidos esguios Lanvin ou macacões Jean-Paul Gaultier.

Mas também há luz. Vinda de um director de museu que comissaria exposições de moda há duas décadas, o museu efémero dá-nos detalhes curiosos. Durante as exposições, a luz que incide sobre as peças de roupa não deve exceder os 50 lux (unidade de intensidade de iluminação) sob pena de as danificar. E se for exposta durante três meses, a peça terá de descansar quatro anos antes de poder voltar a sair das reservas, dos gavetões longos onde se deita ou dos cabides de onde pendem, como escreve Saillard no painel dessa sala, “como sonâmbulos”. Os vestidos aqui mostrados são sobretudo negros e cinzentos, vários Madame Grès dos anos 1940-50 e um Issey Miyake de 1992. Ao lado, uma explosão de luz de ouro, de um vestido de casamento do século XVIII a um vestido cocktail curto Dolce & Gabbana com quatro anos, com um bordado de inspiração bizantina.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No centro da exposição está uma das suas chaves – a roupa como o negativo do corpo, que é o positivo. Uma sala com um vestido sem mangas plissado Azzedine Alaia (2014-15) rodeado de cadeiras em que repousam dez casacos anónimos que citam Virginia Woolf. Uma imagem de abandono e assertividade, de corpo e nada. “O verdadeiro brilhantismo de Saillard é que ele compreende a qualidade efémera da moda. Mas nas suas exposições fá-la parecer tão bela quanto uma borboleta encurralada ainda a bater as asas”, escreve Menkes. “Nos anos 1950 um desfile de moda durava duas horas. Nos anos 80, eram 40 minutos, nos anos 90, já eram 20, e hoje dura sete minutos!”, disse Saillard à Vogue. O apelo de uma exposição que dura três, quatro meses, é evidente. Mas por outro lado, diz, defendendo na revista francesa Número a sua dama efémera, se “é frustrante, por vezes, saber que uma obra já não existe – um desfile, uma performance, uma instalação” — precisamente por essa obra ser “dissoluta, ela tem uma superfície mais poética. A lembrança, mesmo imprecisa, o que ela sugere, é mais precioso do que a própria obra”.

O PÚBLICO viajou a convite da Fundação Pitti

PUB

PUB