Portugal sem incêndios activos, diz Protecção Civil

Por volta das 10h de domingo não havia nenhum incêndio activo em Portugal continental, adiantou à Lusa a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar. "Apesar das 25 ocorrências que já registámos desde a meia-noite não há neste momento incêndios activos em Portugal continental", disse Patrícia Gaspar.

Na sexta-feira ainda foram registadas algumas ocorrências e durante a madrugada foi possível dominar o incêndio de Mangualde, uma reactivação que tinha surgido durante a tarde, afirmou ainda. Segundo Patrícia Gaspar, os principais incêndios dos últimos dias no concelho da Sertã e de Nisa estão em fase de conclusão, "com meios no local e operações de vigilância, prontos para responder a eventuais reactivações".

