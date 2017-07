Mais um suspeito de fogo posto detido, desta vez em Barcelos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve neste sábado um homem de 40 anos suspeito de atear fogos na freguesia de Balugães, concelho de Barcelos, distrito de Braga, informou a GNR de Barcelos, que esta madrugada identificou o suspeito e ajudou a PJ nas investigações.

PUB

Em comunicado, a Guarda Nacional República (GNR) de Braga explica que, através do posto territorial de Barcelos, identificou, pelas 04h30, "o presumível autor" de "fogo posto" na "mancha florestal da freguesia de Balugães".

A GNR acrescenta que as chamas começaram pelas 4h da manhã, pondo em "perigo uma área florestal contínua de 150 hectares e diversas habitações existentes nas proximidades" e que, após diligências conjuntas com a PJ de Braga, o suspeito "foi detido, fora de flagrante delito, por atear focos de incêndio".

PUB

Mais de 40 detidos

De acordo com a GNR, os militares deslocaram-se ao local do incêndio pelas 04h30, tendo desenvolvido, "de imediato, diligências", e realizado "medidas cautelares e de polícia, acabando por identificar o suspeito como sendo o presumível autor dos focos de incêndios na mancha florestal da freguesia de Balugães". Pelas 5h, foi comunicado o caso à Polícia Judiciária de Braga.

A GNR acrescenta que o incêndio "foi extinto pelas 6h50", tendo sido combatido por "quatro viaturas e 15 operacionais de corporações de Barcelos, Barcelinhos e Vila Verde".

"A área total ardida foi na ordem dos 2000 metros. Apesar da intervenção musculada inicial dos Bombeiros com os meios de combate, registou-se perigo para uma área florestal contínua de 150 hectares e diversas habitações existentes nas proximidades", refere a GNR.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na sexta-feira tinha sido detido um jovem de 16 anos por suspeita de atear fogo em Portalegre e na quinta um sapador florestal suspeito de atear um incêndio em Oleiros ficou preso preventivamente. "Este incêndio de grande dimensão começou nas proximidades de Mosteiro, Oleiros pelas 15h50 do passado dia 17 de Julho, tendo atingido grande dimensão, com cerca de 291 hectares ardidos."

Até esse dia, quinta-feira, nas conta da PJ em comunicado, já tinham sido identificados e detidas este ano 42 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.

Na quarta-feira ficou a saber-se que uma mulher casada de 50 anos que até há alguns meses vendia peixe no mercado de Castelo Branco confessou ter ateado o fogo que deflagrou no domingo à tarde em Vale do Coelheiro, na freguesia de Santo André das Tojeiras, e se propagou nos dias seguintes aos concelhos de Vila Velha de Ródão e de Nisa, já no distrito de Portalegre. Motivo? A raiva que sentia da vizinhança, que a acusava de ser a autora de outros incêndios anteriores.

PUB

PUB