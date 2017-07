Bolsa premeia mérito de alunos de concelhos afectados pelos incêndios

A 7.ª edição das Bolsas Sociais dos Empresários pela Inclusão Social (EPIS) trouxe uma novidade: foi criada uma categoria que premeia o mérito académico de alunos que terminaram o 9.º ano de escolaridade, em 2016/2017, em concelhos recentemente afectados pelos incêndios – Pedrogão Grande, Góis, Castanheira de Pêra e Pampilhosa da Serra. A bolsa tem o valor de 400 euros por ano e estende-se durante três anos.

Até quarta-feira desta semana, a EPIS reuniu dinheiro para uma bolsa completa, mas a ideia é que estas bolsas sociais sejam financiadas por doadores. Até ao fim das candidaturas, a 18 de Setembro, qualquer pessoa pode fazer um donativo, com o valor mínimo de 50 euros, através do envio de um e-mail para a associação. Por cada 1200 euros de donativos acumulados, é atribuída uma bolsa a um aluno.

O objectivo é angariar dinheiro suficiente para ajudar diversos alunos em cada concelho e fazer a diferença na vida das famílias afectadas pelos incêndios, explica Diogo Simões Pereira, director-geral da EPIS: “Queremos dar apoio a famílias que tenham sido particularmente afectadas pelos incêndios, sobretudo a pais e mães que tenham perdido o seu emprego. O que significa que uma bolsa destas pode fazer a diferença para ajudar o seu filho nos próximos três anos.”

16 categorias de bolsas sociais

A EPIS é uma associação criada em 2006 por empresários e gestores portugueses, que premeia as boas práticas de inclusão social das escolas e o mérito académico dos alunos do 9.º e 12.º ano.

Para além desta modalidade de que EPUS deu conta esta semana, existem outras 15 bolsas sociais, que abrangem diversas localidades e áreas de estudo e que são financiadas por 15 entidades investidoras. Este ano, a EPIS atingiu um recorde de financiamento, com 53 mil euros investidos, o que representa um aumento de 11 mil euros em relação ao ano passado.

O critério de escolha dos alunos para a atribuição das bolsas EPIS reflecte uma “combinação do mérito académico e do nível de carência aferível da família”, explica o director. Na candidatura, que é feita via questionário online, são recolhidos dados sobre o aluno e o seu agregado familiar. Depois, todos os factores são pesados por um júri.

O objectivo final, segundo o director da EPIS, é “ajudar alunos que têm mérito e vontade de estudar, mas que têm dificuldades em prosseguir os estudos por razões económicas.”

O programa envolve, actualmente, 135 profissionais em 105 escolas públicas do Continente e Açores. Entre 2011 e 2016, a EPIS distinguiu 50 instituições pelas boas práticas de inclusão social e premiou 143 alunos, com um investimento total de cerca de 200 mil euros e contando com a participação de 55 investidores sociais.

