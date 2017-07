Pinto Balsemão espera que exclusão de canais da SIC em Angola seja “bem resolvida”

O presidente do grupo Impresa afirmou este sábado que a exclusão de canais televisivos do grupo em Angola é um "problema" que espera ver "bem resolvido". Questionado sobre o assunto na cidade da Praia, Cabo Verde, à margem da sua participação numa conversa sobre democracia e governação com o ex-primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves, Francisco Pinto Balsemão não se alongou muito nas respostas, dizendo apenas que o grupo Impresa é a "favor do pluralismo e de uma concorrência sã e leal".

"É um problema angolano que gostava que fosse bem resolvido", vincou Pinto Balsemão, antecipando que este é um assunto que decerto fará parte da campanha eleitoral em Angola durante as próximas semanas.

A 14 de Março, a Zap interrompeu a difusão dos canais SIC Internacional e SIC Notícias nos mercados de Angola e Moçambique, o que aconteceu depois de o canal português ter divulgado reportagens críticas ao regime de Luanda. Desde 5 de Junho também a operadora de televisão por subscrição Multichoice, através da plataforma internacional DStv, deixou de transmitir os canais SIC Notícias e SIC Internacional África em Angola.

A operadora portuguesa NOS detém 30% da Zap, sendo o restante capital detido pela Sociedade de Investimentos e Participações, da empresária angolana Isabel dos Santos, filha do Presidente angolano, José Eduardo dos Santos.

Os restantes canais do grupo português, SIC Mulher, SIC Radical, SIC Caras e SIC K, continuam a ser transmitidos normalmente em Angola.

O país vive, actualmente, um clima de pré-campanha para as eleições gerais de 23 de agosto, às quais já não concorre José Eduardo dos Santos, Presidente da República desde 1979.

Em Junho, a empresária Isabel dos Santos, que detém a distribuidora angolana de televisão por subscrição Zap, escreveu nas redes socais que "a SIC é muito cara" e que a exclusão dos canais daquele grupo português era uma decisão comercial. Numa publicação escrita em português, inglês e francês, Isabel dos Santos acusou Balsemão de ser um “milionário” ganancioso. Eis a frase, tal como foi publicada em português: “A incofessável [sic] ganância comercial do milionário Pinto Balsemão, em Angola quer encaixar pela SIC preço 1 milhão €/ano. A Comparar com BBC 33 mil €/ano ou Aljazeah [sic] 66 mil €/ano”. É no comentário em francês, onde já não repete as considerações sobre Pinto Balsemão, que a empresária afirma que “a SIC é muito cara!” e que ”a razão é comercial, não política”.

Instado a comentar, Pinto Balsemão disse não querer entrar no assunto, remetendo apenas para um comunicado imitido pelo grupo Impresa. Na altura, fonte oficial da SIC disse que o canal se "preocupa essencialmente com a liberdade de informação" e a prestação "de serviços de qualidade", pelo que não se enreda "em 'tertúlias' nas redes sociais".

Em Março, o semanário angolano Novo Jornal relacionou o corte da emissão com o facto de a SIC ter transmitido reportagens críticas sobre a situação de Angola. Em Fevereiro emitiu a grande reportagem Assalto ao Castelo, que revelava no seu terceiro episódio que “angolanos politicamente expostos” ao poder de José Eduardo dos Santos investiram no GES através do Dubai.

Em Novembro do ano passado, a grande reportagem Angola, um país rico com 20 milhões de pobres mostrava as contradições sociais no país, que se manteve “líder nos índices de mortalidade infantil” e “onde as manifestações são reprimidas e os activistas presos”.

