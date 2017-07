Discriminados e descriminados

O senhor Ventura de Loures lá conseguiu reabilitar uma comunidade que se diz discriminada e excluída. Neste Portugal pobre e atrasado, quem não se sente discriminado e excluído? Talvez meia dúzia de “privilegiados” que se julgam acima de qualquer interferência alheia, mas não passam de uns imbecis ignorantes. O resto são todos discriminados e excluídos. Basta ler os jornais. Por isso escrevo-lhe, senhor director. O senhor tem o privilégio de apontar os discriminados e excluídos deste país. Depois, como no caso da etnia cigana, com quem partilho, principalmente, traços estéticos, vem uma onda colaboracionista e solidária que no fim não passa disso mesmo; tenho a certeza que não há um dos que se manifestaram nos media que, na realidade, tenha um verdadeiro apreço pelos ciganos. Vivo com os ciganos por perto e já fui professor de muitos: rapazes e raparigas. Assim, vivam os ciganos, os portugueses e todos os discriminados e excluídos deste país.

Gens Ramos, Porto

Por um mundo melhor

Enquanto na Tunísia o Parlamento aprovou uma lei que previne e castiga os autores de violência de género, no Paquistão o primeiro-ministro está a ser acusado de corrupção. Os autores de abusos sexuais, violência doméstica e trabalhos forçados sobre as mulheres tunisinas ficam a contas com a justiça. Enquanto a tragédia humanitária na Faixa de Gaza não tem fim com a falta de alimentos, cuidados médicos, água e electricidade que levam ao sofrimento de muitos milhares de palestinianos, nos Estados Unidos da América o Senado rejeita a tentativa de substituir o Obamacare, o célebre plano nacional de saúde de Barack Obama.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Populismo ou populismos?

Existe apenas um conceito de populismo, ou existem populismos? Ou, ainda, o populismo é elástico, concebido à medida de cada populista? Então, depreende-se que o populista, em si mesmo, exprime sentimentos recalcados de perda e de exclusão, pelo que procura refúgio nos valores mais arcaicos, não conducentes com práticas sociais democraticamente aceites.

Assim, o racismo, o chauvinismo, o “ciganismo”, a xenofobia, bem como outros ismos ou fobias, são instrumentos de arregimentação e manipulação deliberadas de tais distorcidos sentimentos socioculturais. [...] E, em boa verdade se diga, que são as políticas de direita que estão mais permissíveis e aliadas dos populismos, pese embora sectores mais conservadores digam que também a “esquerda caviar” entra em tais práticas populistas. Vejamos, por exemplo, se o racismo primário do candidato a autarca de Loures não se equiparará a uma espécie saloia do “trumpismo”, ou de um modo de estar não politicamente correcto, mas que muitos políticos da nossa praça isso pensam, comungam, mas não dizem.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O PÚBLICO Errou

Um lapso na edição de ontem levou a que a data do suplemento Ípsilon saísse com a indicação de 4 de Agosto — 28 de Julho é a data correcta.

