O Tóni Escaramuças

Já não aguento ler mais uma denúncia de Anthony Scaramucci, o novo capanga comunicacional de Donald Trump. Que ingratidão! Que crime é que o homem cometeu? O crime da franqueza? O crime de ser um ordinário? O crime de nos dar comedy gold para as nossas primeiras páginas e crónicas?

O Mooch, como ele enternecidamente se chama quando fala de si próprio, é a maior dádiva aos media desde... Donald Trump. O pior é que, mal ele tinha exercitado os primeiros palavrões em público, levou logo na cabeça e foi obrigado a prometer que não voltaria a usar linguagem "a cores". Só pode ter sido o próprio Donaldo a reprimi-lo. Que pena termos de voltar tão depressa à hipocrisia oficial dos porta-vozes da Casa Branca.

Claro que Scaramucci é um bully narcisista que gosta de meter medo às pessoas gabando-se ter as costas aquecidas pelo President of the United States of America. E então? Washington está cheio de pessoas que correspondem a essa mesma definição. Pelo menos Scaramucci é descarado.

Ou será? Revendo as intervenções dele junto de Ryan Lizza e da CNN, ele parece um aldrabão de terceira classe, dando voltas desastradas para tentar manipular qualquer coisita — sem conseguir.

Pior ainda, parece não ter opiniões próprias: está claramente a papaguear as manias e paranóias do patrãozinho. Como tantos lacaios antes dele orgulha-se de só ter uma virtude: a lealdade. E grita histerica — e suspeitamente — que é o mais leal de todos. Pode ser divertido, por enquanto — mas não é diferente.

