Acidente entre eléctrico e autocarro fez pelo menos 10 feridos em Lisboa

Terão sido entre dez e quinze feridos, calcula a PSP, as vítimas provocadas por uma colisão entre um eléctrico e um autocarro, ambos da Carris, ao fim da tarde deste sábado, na Avenida Ribeira das Naus, na baixa de Lisboa.

Fonte da PSP citada pela Lusa especificou que o acidente ocorreu por volta das 17h40 na Avenida Ribeira das Naus, que liga a zona do Cais do Sodré e o Terreiro do Paço, entre o edifício da Armada e o rio Tejo. A PSP não especificou se os feridos eram passageiros ou transeuntes mas apenas que eram feridos ligeiros e que para parte deles bastou receber assistência no local.

Foram chamados os bombeiros sapadores, o INEM, a PSP e a Polícia Municipal. Na página da Câmara Municipal, no espaço dedicado às ocorrências dos sapadores, há apenas a indicação de um acidente "com encarcerados" registado às 17h50.

