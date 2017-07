Alfredo Mendonça vence eleições do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil

O piloto de longo curso Alfredo Mendonça será o novo líder do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), depois de ter vencido as eleições para os corpos sociais do sindicato, com 66,15% dos votos.

As eleições para os corpos sociais do SPAC decorreram entre segunda-feira (24 de Julho) e sexta-feira (28 de Julho). A lista B obteve maior número de votos, 424 (66,15%), derrotando assim a lista A, de David Paes e que assumiu a direcção nos últimos dois anos, que conseguiu 217 votos (33,85%). "Em face dos votos apurados, a lista B foi eleita para o próximo biénio e tomará posse dia 10 de Agosto, salvo impugnação", segundo uma comunicação aos associados a que a agência Lusa teve acesso. Foram ainda contabilizados 41 votos em branco e oito votos nulos. De acordo como site do sindicato, existem cerca de 2000 associados.

Constituído em 1976, o SPAC diz ter sido “o primeiro sindicato independente do país”, sem “filiação político-partidária ou fins lucrativos”. Neste momento, posiciona-se para ser accionista da TAP, na sequência da Oferta Pública de Venda (OPV) de acções dirigida aos trabalhadores. O SPAC propôs-se ficar com títulos dos associados, pagando um bónus de 5% ou de 10% conforme fosse ou o sindicato a avançar com o financiamento da compra de título. Não se sabe ao certo qual o capital da TAP que fica nas mãos do SPAC, mas será superior a 1%.

