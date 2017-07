Sporting continua imbatível no Troféu Cinco Violinos

Não há nada como o Troféu Cinco Violinos para reforçar a confiança do Sporting antes do arranque de uma nova temporada. É assim desde o Verão de 2012. Em seis edições disputadas, o “leão” nunca deixou de levar a taça para o seu museu. Desta vez, foi a “amiga” Fiorentina a enaltecer a festa dos lisboetas, em vésperas da estreia no campeonato, em casa do recém-promovido Desportivo de Chaves, no próximo domingo. Um golo de Bas Dost, aos 29’, foi suficiente para fazer esquecer um pouco a amargura da goleada sofrida frente ao Vitória de Guimarães (3-0), a meio da semana.

Está encerrada a preparação do Sporting neste período de defeso e o balanço não é propriamente brilhante. Em oito partidas disputadas no espaço de 22 dias, o conjunto de Jorge Jesus venceu apenas três, somando quatro derrotas e um empate nos restantes. Frente à Fiorentina, a boa notícia, para além do triunfo, foi o facto da equipa portuguesa não ter sofrido golos, pela primeira vez, desde que arrancou a pré-temporada. Apesar de tudo não se livrou de alguns sustos junto da sua baliza, mais por culpa própria do que por mérito dos italianos.

O vídeoárbitro, introduzido a partir desta época no futebol português, foi também um dos protagonistas em Alvalade. A confirmação do golo solitário de Bas Dost teve de esperar mais de um minuto. Isto porque foi assinalado um fora-de-jogo inexistente ao ponta-de-lança holandês, na sequência de um pontapé-de-canto. O entusiasmo nas bancadas foi menor do que uma comemoração em “directo”, mas, mesmo assim, a nova tecnologia terá ganho mais popularidade junto do público “leonino”. Pelo menos para já.

A vantagem do Sporting era mais do que justificada ao intervalo, face às incidências no relvado na primeira metade. Uma exibição agradável, mas não deslumbrante. Uns furos a menos do que foi a apresentação oficial da equipa frente ao Mónaco (2-1). Na segunda parte, a dança das substituições tirou grande parte da emotividade da partida, cujo ritmo caiu vertiginosamente.

Um triunfo incontestável frente a uma equipa com quem os “leões” tem fortes laços de amizade - e que já havia sido derrotada na segunda edição deste troféu, na altura por uns mais convincentes 3-0 -, mas que não escondeu algumas das carências dos lisboetas, evidenciadas na maioria das partidas anteriores. O meio-campo defensivo e a defesa, propriamente dita, são os sectores mais problemáticos. A partir de agora será a doer.

