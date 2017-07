Pelo menos dois mortos antes do derby entre Chiefs e Pirates

Todos as ligas de futebol têm os seus "clássicos" e no caso da África do Sul, um dos confrontos que mais expectativas geram é o que opõe os Kaizer Chiefs e os Orlando Pirates. Duas equipas do Soweto – a gigantesca cidade nos arredores de Joanesburgo, que é mais do que um bairro de lata e menos do que um lugar fácil para viver – que voltaram a medir forças neste sábado, numa partida de pré-temporada antecedida por um facto trágico: duas pessoas perderam a vida, antes da partida no FBN Stadium.

De acordo com a televisão SABC, a polícia no local sustenta que alguns adeptos que aguardavam para entrar começaram a manifestar impaciência. As autoridades tinham pedido às pessoas sem bilhetes para o jogo para que evitassem a deslocação ao grande estádio da final do Mundial 2010, construído paredes-meias com o Soweto. A dado momento, a massa humana tornou-se incontrolável e as vítimasm mortais, bem como os "vários feridos" confirmados pela polícia, acabaram por ser atropelados ou esmagados.

#Stampede [PIC] Apology to sensitive users. Body of one of those who died in stampede at Chiefs/Pirates match. #sabcnews CREDIT: Eyewitness pic.twitter.com/v3o1Ii9DQC — Chriselda Lewis (@Chriseldalewis) 29 de julho de 2017

Dentro das quatro linhas, os Kaizer Chiefs ganharam por 1-0 aos Pirates, graças a um golo madrugador de Bernard Parker, que marcou aos nove minutos.

#Stampede JHB Mayor Herman Mashaba sends condolences to families of those who died in stampede at Chiefs/Pirates #sabcnews pic.twitter.com/YRR1MMdjKA — Chriselda Lewis (@Chriseldalewis) 29 de julho de 2017

A meio da tarde deste sábado, o presidente da câmara de Joanesburgo, Herman Mashaba, divulgou uma nota de condolências, adiantando que "as causas do incidente estão a ser investigadas" pela polícia sul-africana. "Todas as portas do estádio foram abertas para garantir um controlo adequado das pessoas e o jogo prosseguiu sem mais incidentes", lê-se ainda no comunicado do autarca, que lamenta "a triste perda de vidas humanas num evento tão aguardado" como o derby do Soweto. "A cidade vai trabalhar com todas as autoridades relevantes para prevenir que tragédias destas se repitam no futuro", conclui Herman Mashaba.

