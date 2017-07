Oceânico World Kids Golf: 2 títulos para Portugal

Ana da Costa Rodrigues e Inês Belchior venceram hoje (sexta-feira) os torneios de sub-12 e de sub-10 do Oceânico World Kids Golfe, o torneio internacional juvenil de golfe mais importante de Portugal, a contar para o ranking mundial amador de golfe, cuja nona edição reuniu 136 jovens de 13 países no Amendoeira Golf Resort, no concelho de Silves.

Inês Belchior já sabia que iria sagrar-se vencedora, dado ser a única menina no seu escalão, mas até por isso mesmo é de elogiar ter mantido a vontade de jogar bem, como pode ver-se pelos bons resultados nos dois últimos dias, com 25 e 16 pontos, depois de uma jornada inaugural menos boa, de 13 pontos, para um total de 54 pontos.

Ana da Costa Rodrigues, por seu lado, teve concorrência, mas dominou-a na perfeição, ao liderar desde o primeiro dia. “Devo estar na melhor fase. Não me lembro de alguma vez ter tido assim vitórias seguidas”, disse, referindo-se aos triunfos recentes no Campeonato Nacional de Jovens e no Campeonato Internacional Juvenil da Áustria, nas semanas anteriores. Ana da Costa Rodrigues totalizou 78 pontos, com voltas de 24, 28 e 26. “Os resultados não foram bons como queria, mas é sempre bom ganhar”, concluiu a jogadora que já tinha sido campeã da prova no escalão de sub-10.

Uma situação semelhante à de Inês Belchior viveu Margaux Silva, a francesa filha de uma portuguesa e de um francês, que sabia de antemão ir ganhar no escalão de sub-18, o que ainda é mais importante para ela, pois este escalão etário atribui pontos para o ranking mundial amador e a luso-francesa está a pensar em ir estudar para os Estados Unidos, onde o valor das bolsas de estudo leva em consideração essa cotação internacional. Margaux Silva (que admite poder um dia jogar por Portugal como Filipe Lima e Joana de Sá Pereira depois da experiência nos Estados Unidos) agregou 228 pancadas, 12 acima do Par, com voltas de 74, 74 e 79.

Nos restantes torneios, houve outras prestações portuguesas de muito bom nível, a começar por Filipa Capelo (74+82+81), que só perdeu o título de sub-16 no último buraco, ao cometer o duplo bogey que a deixou a 2 pancadas da campeã, a inglesa Megan Simons. Depois de participar por cinco vezes neste Oceânico World Kids Golf, Megan Simons venceu finalmente, com 235 (77+79+79), +19. “Vou voltar de certeza para o ano, adoro o torneio, mas senti pena pela Filipa, porque ela jogou muito bem e teve pouca sorte no final.”

Também nos sub-16, Martim Batista foi a agradável surpresa da prova. Não é dos mais badalados jogadores no seu escalão etário em Portugal, mas joga bom golfe e sagrou-se vice-campeão com boas prestações de 70, 72 e 74. Igualar o Par do campo no difícil Oceânico Faldo Course é um bom resultado e só não ganhou porque enfrentou um super Owen Meeds, simplesmente o melhor jogador de todo o torneio em todos os escalões, com duas grandes voltas de 69 (-3) para abrir e fechar a prova. Só a volta do meio de 74 (+2) estragou um pouco a bela pintura de Meeds, que fechou com 212 (-4).

Nos sub-14, Mafalda Brito foi 3ª (+37), numa prova ganha pela inglesa Sarah Mardani (+13), uma jogadora do treinador português residente em Inglaterra, Pedro Lemos. Nos sub-9, Rodrigo Santos e António Trindade (ambos com +10) ficaram em 3º e 3º, a apenas 2 pontos do campeão Luca Randall, de Inglaterra. Nos sub-10, Konstantin Mikirtumov, que tem nome eslavo mas é português, foi 3º (+30) a 11 pontos de distância do campeão, o inglês Oscar Lent. Nos sub-12, João Iglésias fez uma grande prova e foi vice-campeão (+7), só superado pelo surpreendente escocês Andrew Hendry (-3). Nos sub-14, Pedro Silva fez uma boa prova de trás para a frente (78+73+72) para terminar vice-campeão (+7) a 4 pancadas do inglês John Keane (+3).

O Oceânico World Kids Golf fechou em beleza com uma cerimónia de entrega de prémios muito concorrida e animada, na qual se destacaram as presenças dos presidentes da PGA de Portugal (José Correia) e do Ladies European Tour, o circuito profissional europeu feminino (Mark Lichtenhein). Chris T. Howell, o presidente do Grupo Oceânico, não pode estar presente, tendo sido forçado a deslocar-se subitamente ao Reino Unido, nas numa entrevista concedida à Sky Sports, ainda no Amendoeira Golf Resort, prometeu uma bela festa para a 10ª edição do próximo ano.

As classificações e resultados dos vencedores e dos melhores portugueses, no final do torneio foram os seguintes, sendo que os rapazes de sub-14, sub-16 e sub-18 jogaram no Oceânico Faldo Course, enquanto todos os outros torneios se desenrolam-se no Oceânico O’Connor Jr.:

Sub-9 femininos: 1ª Eleanor Lichtenhein (Inglaterra), 29 pontos (10+8+11), +28.

Sub-9 masculinos: 1º Luca Randall (Inglaterra), 46 pontos (16+15+15), +9; 3º Rodrigo Santos (Portugal), 44 pontos (13+16+15), +10.

Sub-10 femininos: 1ª Inês Belchior (Portugal), 54 pontos (13+25+16), +67.

Sub-10 masculinos: 1º Oscar Lent (Inglaterra), 91 pontos (25+31+35), +17; 3º Konstantin Mikirtumov (Portugal), 80 pontos (27+23+30), +30.

Sub-12 femininos: 1ª Ana da Costa Rodrigues (Portugal), 78 pontos (24+28+26).

Sub-12 masculinos: Andrew Hendry (Escócia), 111 pontos (36+38+37), -3; 2º João Iglésias (Portugal), 101 pontos (31+36+34), +7.

Sub-14 femininos: Sarah Mardani (Inglaterra), 229 pancadas (72+76+81), +13; 3ª Mafalda Brito 253 (91+84+78), +37.

Sub-14 masculinos: John Keane (Inglaterra), 219 pancadas (70+71+78), +3; 2º Pedro Silva (Portugal), 223 (78+73+72), +7.

Sub-16 femininos: 1ª Megan Simmons (Inglaterra), 235 pancadas (77+79+79), +19; 2ª Filipa Capelo (Portugal), 237 (74+82+81), +21.

Sub-16 masculinos: 1º Owen Meeds (Inglaterra), 212 pancadas (69+74+69), -4; 2º Martim Batista (Portugal), 216 pancadas (70+72+74), Par.

Sub-18 femininos: Margaux Silva (França), 228 (74+75+79), +12.

Sub-18 masculinos: Cavan Mallon (Inglaterra), 218 pancadas (70+74+74), +2; 8º João Gouveia (Portugal), 257 (88+89+80), +41.

Veja mais em www.golftattoo.com

