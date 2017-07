Neymar só sai se pagarem 222 milhões de euros

Mais um dia, mais um capítulo. A principal novela deste mercado de transferências teve neste sábado mais desenvolvimentos e Josep María Bartomeu, presidente do Barcelona, foi contundente: Se alguém quiser contratar Neymar, terá que pagar, “até ao último cêntimo”, 222 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão do (ainda) jogador dos catalães. No entanto, esse não será um problema para o Paris Saint-Germain e a demora na concretização do negócio pode dever-se apenas a pormenor no contrato de Neymar: caso se mantenha como jogador do Barcelona até 31 de Julho, o avançado terá direito a receber dos “blaugrana” um bónus de 25 milhões de euros.

“Têm de pagar a cláusula até ao último cêntimo. Nós, clubes, temos de estar em contacto para competir de maneira firme. A UEFA tem controlos de fair play e se algum clube o exceder será sancionado”. Josep María Bartomeu, em declarações à ESPN, foi claro. O presidente do Barcelona garantiu que os catalães querem “que o Neymar continue”, fechando a porta a qualquer dedicação: “Nós não falámos. Se quer ir embora, que pague e vá. Com o dinheiro que vier, reforça-se a equipa.”

O braço-de-ferro, no entanto, parece estar perto do fim. Segundo os jornais espanhóis Sport e El Periódico, do lado do PSG não haverá em pagar os 222 milhões – o fair play financeiro da UEFA seria contornado através de um contrato de patrocínio entre Neymar e a Qatar Sports Investment, proprietária do clube francês -, e o impasse deve-se a um pormenor no contrato de Neymar. Quando o internacional brasileiro renovou pelo Barcelona no final de 2016, terá incluído uma cláusula segundo a qual os vice-campeões espanhóis terão que pagar ao brasileiro um bónus de 25 milhões de euros caso o jogador se mantenha como jogador dos catalães até 31 de Julho de 2017.

