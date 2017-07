European Individual Feminino ficou sem portuguesas

Leonor Bessa e Joana Silveira falharam (sexta-feira) o cut no Campeonato da Europa Individual Amador Feminino que hoje termina no Lausanne Golf Club, sob a organização da Associação Suíça de Golfe e da Associação Europeia de Golfe.

Leonor Bessa, a última portuguesa a jogar as quatro voltas de um Europeu Individual Amador (em 2015, na Alemanha), não ficou muito longe de consegui-lo pela segunda vez na sua carreira.

A campeã nacional amadora terminou a prova no grupo das 80.ª classificadas, com 224 pancadas, 8 acima do Par, depois de voltas de 77, 70 e 77. O cut ficou definido em 6 pancadas acima do Par.

De acordo com o treinador nacional adjunto, Hugo Pinto, que está com as jogadoras na Suíça, “os putts da Leonor hoje não ajudaram. Esteve muitas vezes por cima no jogo, mas os putts não entraram”.

Quanto a Joana Silveira, foi 134.ª (empatada) com 240 (85+76+79), +24.

Hugo Pinto frisa que “as jogadoras deram tudo e a Leonor andou sempre no máximo pelo resultado. Merecem uma menção positiva pelo trabalho e pela forma como prepararam o Europeu”.

O 30.º European Ladies´Amateur Championship é ainda comandado pela suíça Albane Valenzuela, agora isolada na frente, com 205 (70+67+68), -11.

