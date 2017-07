Benfica goleado pelo Arsenal na Emirates Cup

O Benfica foi neste sábado derrotado pelo Arsenal na Emirates Cup, por 2-5, num jogo onde os “encarnados” estiveram bem melhor a atacar do que a defender. Em Londres, os benfiquistas chegaram ao intervalo empatados (2-2), mas nos últimos 45 minutos os “gunners” aproveitaram as facilidades concedidas pela defesa de Rui Vitória para construírem um triunfo robusto.

No Emirates Stadium o Benfica colocou-se na frente do marcador aos 11’, com um golo de Cervi após uma boa jogada onde Pizzi e Jonas também foram protagonistas. No entanto, nos 20 minutos seguintes, o Arsenal deu a volta ao resultado, com um bis de Theo Walcott. Apesar de o domínio ter continuado a pertencer aos ingleses, o sector atacante benfiquista conseguiu pressionar a defesa do Arsenal, proporcionando a Salvio a oportunidade de fazer, aos 39’, o 2-2.

Ao intervalo, Rui Vitória trocou Jardel por Lisandro e o defesa argentino não teve uma entrada em campo feliz: aos 51’, desviou um centro de Walcott para a própria baliza, recolocando o Arsenal em vantagem.

Sem que o Benfica conseguisse criar grande perigo para David Ospina, Rui Vitória procedeu a uma alteração táctica aos 60’, mas a aposta num 4x3x3 não teve sucesso. Aos 64’, após um cruzamento de Reiss Nelson, Buta deixou-se antecipar por Giroud e o francês fez o quarto do Arsenal. Meia dúzia de minutos mais tarde, o nigeriano Alex Iwobi, com um remate forte, fixou o resultado final, em 5-2.

