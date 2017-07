Incêndio em palco obriga a evacuar festival Tomorrowland em Barcelona

Eram mais de 20 mil almas reunidas em Santa Coloma de Gramanet, na região de Barcelona, em nome da música electrónica. O motivo: uma noite do festival Tomorrowland, que nasceu em 2005 na Bélgica e se espalhou pelo mundo, sendo um dos maiores do género no planeta. Só que para os festivaleiros não houve amanhã, nem música, porque parte do palco onde os DJs deveriam actuar foi tomado pelas chamas. A organização, que estreava em 2017 o Tomorrowland Barcelona, mandou retirar, por precaução, o público que estava no recinto. E cancelou o evento.

O jornal espanhol El País descreve o cenário como um "incêndio espectacular". Era expectável que alguém no meio da plateia gravasse e que as imagens não tardassem a chegarem ao YouTube. E assim aconteceu:

Outro vídeo também partilhado no YouTube permite ver como as chamas começam na parte superior do palco.

As chamas deflagraram no palco principal, descreve o diário catalão La Vanguardia, para o qual estava previsto um espectáculo pirotécnico. "Segundo as primeiras informações, a origem do fogo poderá ter sido o sobreaquecimento do foco [de luz] situado no lado esquerda do palco", refere o mesmo jornal na edição online. Além dos "sets" em palco por parte dos DJs em Barcelona, o público podia assistir num ecrã gigante à transmissão do Tomorrowland Belgium, o "festival-pai" que já tem "filhos" no Brasil e nos EUA, onde se chama TomorrowWorld.

Onze corporações de bombeiros foram chamadas ao local que terá destruído uma quarta parte do palco principal. A fase de rescaldo foi marcada por cuidados acrescidos por parte dos bombeiros, devido ao risco de a restante estrutura poder desabar.

O acesso ao recinto, no Parque de Can Zam, situado a norte de Barcelona e a cerca de 30 minutos de carro do centro da capital catalã, foi cortado pela polícia municipal. Foram também enviadas ambulâncias, mas até ao momento o balanço só inclui prejuízos materiais.

Dada a falta de condições, a organização cancelou o festival, sem esclarecer se haverá lugar a qualquer restituição do dinheiro das entradas.

