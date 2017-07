Preço da PlayStation Plus sobe na Europa

A partir de 31 de Agosto, o preço da subscrição anual da PlayStation Plus em Portugal vai aumentar dez euros (cerca de 20% do valor actual), passando a custar 59,99 euros. A subida verifica-se por toda a Europa, com as subscrições de três meses a aumentarem cinco euros, chegando aos 24,99 euros, e as mensais a passarem de 6,99 euros para 7,99 euros.

Embora o serviço da PlayStation Plus tenha sido lançado, em 2010, como uma serviço opcional para downloads gratuitos de alguns jogos, demos especiais, e actualizações, actualmente é um requerimento para quem quer jogar online.

A Sony não explicou a subida de preço notando apenas que os novos preços "reflectem as condições actuais do mercado permitindo-nos, em simultâneo, continuar a oferecer qualidade aos nossos membros”. Em Setembro de 2016, o preço das subscrições anuais no mercado norte-americano (Estados Unidos e Canadá) também subiu cerca de dez dólares.

Os utilizadores europeus com subscrições trimestrais ou anuais a terminar durante o mês de Agosto, ainda poderão renovar o serviço aos preços actuais.

