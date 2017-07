Temperaturas baixam no domingo e possibilidade de chuva no litoral norte e centro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para o Continente, no fim-de-semana, céu pouco nublado, com possibilidade de chuva fraca a norte do Cabo Raso durante a manhã, e pequena descida das temperaturas no domingo. "Quer no sábado, quer no domingo, vamos ter um dia com céu pouco nublado ou limpo. No entanto, no litoral a norte do Cabo Raso teremos muita nebulosidade e eventualmente alguma possibilidade de chuva fraca ou chuvisco. Isto até meio da manhã, quer no sábado quer no domingo", disse à Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Maria João Frada.

De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil, às 19h30 de hoje registavam-se duas ocorrências "importantes": o fogo de Portas de Ródão, concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, que já se encontra dominado, e o reacendimento do incêndio de Mangualde, distrito de Viseu, com três frentes activas.

Segundo a meteorologista Maria João Frada, o vento vai soprar fraco a moderado do quadrante norte ou a predominar de noroeste e a soprar moderado durante a tarde, quer no litoral oeste quer nas regiões interiores e nas terras altas, sendo temporariamente de noroeste na costa sul do Algarve durante a tarde.

De acordo com o IPMA, no sábado as temperaturas serão semelhantes às de sexta-feira, "com máximas que, em grande parte do território e em particular nas regiões do interior, na zona do Vale do Tejo, no interior do Alentejo e do Algarve andarão na casa dos 30 a 35 graus".

O interior do Alentejo terá temperaturas máximas ligeiramente mais elevadas e o litoral do Cabo Raso terá temperaturas máximas mais baixas, "a variar sensivelmente entre os 23 e os 26 graus", acrescentou.

"No domingo, associado a uma mudança de uma massa de ar, que será uma massa de ar com transporte marítimo mais fria, temos uma pequena descida dos valores da temperatura, que se vai fazer sentir essencialmente nos valores da máxima e, portanto, as temperaturas máximas vão descer entre os dois e os cinco graus na generalidade do território. Talvez a excepção seja o Algarve", sublinhou.

No arquipélago da Madeira, o tempo vai manter-se quente pelo menos até sábado, "com valores das temperaturas máximas que podem atingir os 27 a 31 graus". "E, por isso, ainda temos aviso de tempo quente válido até sábado. No domingo, haverá uma tendência para uma ligeira diminuição. No entanto, poderão ainda atingir-se valores susceptíveis de dar origem a aviso meteorológico de tempo quente. Na segunda-feira, em princípio cessa a situação de aviso [na Madeira], já com as temperaturas a descer", afirmou Maria João Frada.

No sábado, para os Açores estão previstos períodos de céu muito nublado com abertas e chuva a partir da tarde para os grupos Ocidental e Central. No domingo, o céu deverá estar geralmente muito nublado, com períodos de chuva fraca nos grupos Ocidental e Central que serão aguaceiros no grupo Oriental.

