Sindicato critica insistência do Governo em extinguir carreira da guarda-florestal

Os representantes sindicais dos guardas florestais lamentaram nesta sexta-feira, no final de uma reunião no Ministério da Administração Interna, que o Governo insista "na posição de extinguir a carreira de guarda-florestal".

O representante da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas (FNSTFPS), Rui Raposo, referiu, após uma reunião com o secretário de Estado da Administração Interna, que houve "poucos progressos" e que saíram do encontro com "poucas expectativas" de ver o problema da extinção da carreira e dos suplementos resolvidos.

Embora a extinção da carreira de guarda-florestal esteja legalmente prevista desde 2006, a federação nacional considera essa política um "erro estratégico grasso para o interesse da floresta nacional".

Quanto aos suplementos reivindicados pelos guardas florestais, Rui Raposo disse que o Ministério da Administração Interna continua a "escudar-se com a posição do Ministério das Finanças de que não está regulamentada a lei sobre a atribuição desses suplementos".

Os guardas florestais, que gozam de estatuto de órgão de polícia criminal, podendo investigar, com a Polícia Judiciária, a origem dos incêndios florestais, entendem que deviam receber os mesmos suplementos que são atribuídos aos profissionais da GNR e da PSP, o que, na prática, não acontece.

Rui Raposo lembrou que, em 2006, quando se deu a extinção da carreira, havia mais de 500 guardas florestais, sendo esse número actualmente de 3007, a esmagadora maioria a norte do Tejo, sobretudo nos distritos de Vila Real e Viseu.

Uma "questão de ordem política"

"A sul do Tejo o défice de guardas florestais é muito grande", alertou o responsável sindical, notando que entre as funções destes profissionais está o policiamento e a fiscalização do cumprimento da legislação florestal da caça e da pesca e a investigação das causas de incêndio com a PJ.

Segundo Rui Raposo, a "teimosia" do actual Governo em extinguir a carreira é uma "questão de ordem política" que teve por origem o princípio da "redução das estruturas da Administração Pública". Até então, disse, o Corpo Nacional da Guarda Florestal era uma "estrutura própria" da Direcção-Geral de Florestas. O mesmo responsável é de opinião que o actual Governo insiste na extinção da carreira porque "não quer dar o braço a torcer", cometendo um "erro estratégico" porque "a floresta está a pagar as favas".

A este propósito, salientou que "não é admissível que, numa zona de pinhal interior como aquela em que ocorreram os graves incêndios de há um mês, o número de guardas florestais seja zero".

Face à posição do Governo, a FNSTFPS vai propor aos guardas florestais que se prossiga com a luta em defesa dos seus direitos, com uma futura manifestação diante das instalações do MAI, no Terreiro do Paço, Lisboa. Na manhã desta sexta-feira, decorreu também uma vigília de protesto que juntou dezena e meia destes profissionais.

