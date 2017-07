Mudar de sexo nas conservatórias sem parecer médico? Conselho de Ética volta a dizer que não

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida voltou a recusar a possibilidade de deixar de ser necessário apresentar um parecer médico para mudar a menção ao sexo nos documentos de identificação pessoal. Desta vez, está em causa uma proposta de lei remetida pelo Governo à Assembleia da República.

PUB

A alteração do nome próprio e da menção do sexo no registo civil é um procedimento administrativo. Actualmente, por lei, a pessoa tem de ter 18 anos, fazer um requerimento numa conservatória, pagar 200 euros de emolumentos e apresentar um relatório médico, feito por “uma equipa multidisciplinar de sexologia clínica em estabelecimento de saúde público ou privado, nacional ou estrangeiro”, que comprove o diagnóstico de perturbação de identidade de género.

O Governo quer eliminar a necessidade de diagnóstico e baixar a idade mínima de 18 para 16 anos. Na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, há uma proposta do BE e outra do PAN que apontam no mesmo sentido, ainda que com algumas variações.

PUB

A posição dos conselheiros não surpreende. Já foi vertida para o papel quando analisaram a proposta do BE e o projecto de proposta do Governo, antes desta ter ido a Conselho de Ministros. “Sem pôr em causa o direito que cada pessoa tem a ser aquilo que é, o que inclui, naturalmente, a livre manifestação da sua identidade e expressão de género, não se afigura aceitável, à luz das leges artis médicas, que o exercício de tal direito possa resultar de uma mera manifestação de vontade da pessoa”, defenderam em Janeiro.

“A par da transexualidade dita primária, existem manifestações transexuais secundárias relacionadas com quadros intersexuais (hermafroditismo, pseudo-hermafroditismo e diversas síndromes genéticas) ou com perturbações de natureza psicótica, nos quais a autodeterminação está coarctada”, argumentaram, então. “Quem distingue uns de outros?”

A proposta do Governo, agora em análise, confere a cada um o direito de alterar a menção ao sexo no registo civil, mas não deixa de fazer depender os tratamentos e intervenções cirúrgicas de reatribuição sexual de “uma avaliação prévia por médico especialista em psiquiatria que ateste a ausência de doença mental ou de perturbação de personalidade, susceptível de impedir o livre e esclarecido exercício do direito à autodeterminação da identidade de género”.

"Incompreensível", dizem conselheiros

Esse “relatório médico que agora se exige permitirá proteger as pessoas, evitando que se submetam a cirurgias de reatribuição sexual sem indicação para tal”, admitem os conselheiros, no parecer emitido este mês. Entendem, porém, que “queda incompreensível como igual protecção não foi garantida a essas mesmas pessoas quando recorram ao procedimento de mudança de sexo e de nome nas conservatórias”. Uma situação que, em seu entender, “tende a ser mais gravosa nos adolescentes com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos”, que “podem não possuir a necessária maturidade”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A proposta prevê a hipótese de haver quem decida mudar a menção do sexo nos documentos e o faça e, depois, não venha a obter luz verde para avançar para tratamentos e cirurgias de reatribuição de sexo. E isso, na opinião dos conselheiros, “desvirtua os princípios de certeza do direito e segurança jurídica inerentes ao Registo Civil e tem implicações ético-jurídicas”.

Parece-lhes que “o legislador não pode deixar de estar consciente” daquilo a que chamam “uma fragilidade”. Prova disso é ter previsto um mecanismo de correcção: “A mudança da menção do sexo no registo civil e a consequente alteração de nome próprio realizadas nos termos da presente lei só poderão ser novamente objecto de requerimento mediante autorização judicial.”

Diversos activistas reivindicam nova legislação, que separe a esfera clínica da administrativa, anule a obrigatoriedade do diagnóstico e reconheça a autodeterminação de género. Um grupo de investigadores das áreas de género, sexualidade e direitos já se manifestaram a favor. A Ordem dos Médicos não se opõe.

PUB

PUB