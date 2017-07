Fogo de Mangualde reactivou, chamas estão a ser levadas para queimado

O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada desta sexta-feira reactivou durante a tarde, mas as chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada, disse à agência Lusa o presidente da autarquia, João Azevedo. "Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma semana", explicou o autarca, mostrando-se optimista relativamente à resolução da situação.

Segundo João Azevedo, trata-se de "uma grande extensão que faz um paralelo com o Rio Mondego". O autarca sublinhou que houve "um grande reforço de meios aéreos" durante a tarde, encontrando-se sete no teatro de operações. De momento, "não há povoações em risco", acrescentou.

Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa. Às 20h00 desta sexta-feira, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil, este fogo encontrava-se com três frentes activas. No terreno estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios aéreos.

Ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães. Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.

