Ferreira Torres desiste da candidatura em Amarante

O ex-presidente da Câmara do Marco de Canaveses, Avelino Ferreira Torres, comunicou nesta quinta-feira que, por motivos de saúde, retira a sua candidatura à Câmara de Amarante e apoiará “com agrado” a recandidatura do actual chefe do executivo.

“Sei que a nova fase da campanha seria muito aguerrida, cheia de entusiasmo e de emoções. Embora me sinta melhor [do] que há uns anos, percebo que não possuo a energia suficiente para liderar a campanha de uma candidatura à câmara”, lê-se no documento enviado à Lusa.

Avelino Ferreira Torres presidiu à Câmara do Marco de Canaveses durante vários mandatos, eleito pelo CDS, deixando aquela autarquia em 2005 para se candidatar, como independente, ao vizinho município de Amarante, sua terra natal. O autarca perdeu então contra o socialista Armindo Abreu, mas ainda chegou a exercer o mandato de vereador da oposição, acabando por abandoná-lo alguns meses depois.

Em Setembro de 2016, anunciou que seria candidato independente à Câmara de Amarante, corrida da qual se retira agora. No anúncio desta decisão, Avelino Ferreira Torres assinala, por outro lado, ter “ideias similares” à do actual autarca social-democrata, José Luís Gaspar, “para o desenvolvimento acelerado em vários domínios de Amarante.

Refere ainda ter notado, nos últimos meses, “que a população reconhece o esforço feito pela câmara nestes quase quatro anos, para elevar Amarante a um novo patamar de progresso e de modernidade” e que os munícipes vêem em José Luís Gaspar “um presidente próximo das pessoas”. Torres acrescenta que no actual contexto pré-eleitoral em Amarante, que aponta para uma disputa pela vitória entre a coligação PSD/CDS e o PS, não poderia apoiar os socialistas, cujos protagonistas, frisou, são responsáveis pelo “marasmo” e “gestão ruinosa” que tomou conta de Amarante durante 24 anos, até 2013”.

