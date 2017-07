Encerramento de ano parlamentar confirma robustez da geringonça

Não têm sido fáceis os últimos tempos do Governo.

Complicações imprevistas a vários níveis e remodelações no Governo culminaram quase em simultâneo com o encerramento do ano parlamentar.

Um ano politico que, de resto, se revelou único desde há muitas décadas a esta parte e que marcou de forma muito positiva os destinos de Portugal e dos Portugueses.

Quando, segundo alguns e algumas, tudo tinha o necessário para correr pessimamente mal, pois afinal estávamos todos a ser governados por uma geringonça demoníaca, eis que todos os indicadores nos revelam não só que a estratégia definida para uma governação libertadora da austeridade imposta pelo governo anterior ( PSD/CDS ) foi a correta, como ainda manifestam a solidez e robustez da, já por todos acarinhada, geringonça.

A economia continua a acelerar o seu crescimento. Desde o ano 2001 que o aumento da atividade económica não era acentuado e todos os indicadores económicos corroboram estas perspetivas.

A confiança dos consumidores alcançou os máximos de sempre, revelando um aumento do consumo privado na ordem dos 2,5%. Isto claro, para além do contributo para a melhoria da economia, da industria e dos serviços.

Nos últimos tempos têm sido várias as instituições a reverem em alta as previsões para a economia nacional. Uma das últimas foi a Universidade Católica que prevê agora o maior crescimento de Portugal em 17 anos. O comissário Europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici revelou-se “impressionado” com os progressos conseguidos por Portugal desde a sua última visita em Fevereiro, admitindo que o PIB nacional cresça acima de 2,5% este ano. A última previsão de Bruxelas apontava para que a economia portuguesa crescesse 1,8% este ano.

De uma forma muito sintética mas clara, António Costa definiu as 5 metas alcançadas comos aquelas que provam inequivocamente de que, afinal, havia, há e continuará a haver alternativa, passando ao largo das politicas neoliberais e subservientes da anterior governação da direita.

Vejamos então, parafraseando o primeiro-ministro:

1.º São mais de 175.000 os novos postos de trabalho criados desde o início de 2016. A taxa de desemprego recuou para 9,5%, num contexto de aumento da população ativa;



2.º A confiança dos consumidores encontra-se no valor mais alto de sempre e o clima económico atingiu máximos dos últimos 15 anos.



3.º O investimento em volume teve no 1.º trimestre de 2017 o maior crescimento homólogo dos últimos 18 anos;



4.º Depois da recuperação ao longo de 2016, o PIB atingiu no 1º trimestre deste ano o maior crescimento desde o início do século retomando finalmente a convergência com a zona euro;



5.º Pela primeira vez nos últimos 10 anos, o país cumpriu as metas orçamentais, registando o défice mais baixo da nossa democracia, e assegurando a saída do Procedimento por Défices Excessivos.



Sim, existe sempre alternativa quando as politicas e estratégias adotadas e definidas têm como foco as pessoas e as tratam como tal e não como números pertencentes a uma equação feita em Bruxelas.

Sim, existe sempre alternativa quando a determinação e o interesse nacional se sobrepõe às imposições de austeridade calculadas pelas grandes potências europeias.

Portugal está no caminho certo e continuará no caminho certo.

O Governo de António Costa está de parabéns, a geringonça está de parabéns!

