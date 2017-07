Rússia responde a sanções com medidas contra diplomatas americanos

Um dia depois de o Senado norte-americano ter aprovado novas sanções contra a Rússia, Moscovo anunciou a retaliação num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros: Moscovo quer que os Estados Unidos diminuam o número de funcionários nas suas missões diplomáticas na capital e em São Petersburgo para 455 pessoas até ao dia 1 de Setembro.

Moscovo anunciou ainda que confiscará um armazém e uma datcha (casa de verão) usada por estes diplomatas.

O Congresso anunciara no fim-de-semana um acordo para aprovar sanções com uma maioria que evitaria um veto presidencial (ou seja, de mais de dois terços de votos favoráveis), tanto na Câmara dos Representantes como no Senado, depois de um acordo entre republicanos e democratas, desconfiados da posição benevolente face à Rússia mostrada pelo Presidente, Donald Trump.

"Os últimos desenvolvimentos mostram que em círculos bem conhecidos nos Estados Unidos, a russofobia e a vontade de confronto estão bem enraizados", diz o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citado pelo Washington Post.

O Departamento de Estado norte-americano não conseguiu precisar o número de funcionários que trabalham na embaixada de Moscovo e no consulado de São Petersburgo, pelo que não é ainda possível determinar a importância da redução de pessoal exigida pela Rússia.

O Senado aprovou esta quinta-feira novas sanções contra a Rússia, dois dias depois da "luz verde" da Câmara dos Representantes. A proposta segue assim para Trump, que terá de decidir a ratifica ou ou veta.

Em Dezembro passado, a Rússia tinha já ameaçado expulsar pessoal diplomático e confiscar propriedades dos EUA em território russo, quando os EUA ordenaram a expulsão de 35 diplomatas russos e confiscaram dois edifícios, em Nova Iorque e Washington, da embaixada de Moscovo, em protesto contra a alegada interferência russa na campanha para as eleições presidenciais norte-americanas.

O Presidente Vladimir Putin, no entanto, não avançou com qualquer retaliação, num sinal de apaziguamento em relação à nova administração de Donald Trump, que tomaria posse a 20 de Janeiro de 2017.

