Um homem aparentemente embriagado conduziu o veículo contra uma multidão no centro de Helsínquia, capital da Finlândia, nesta sexta-feira. Uma pessoa morreu e pelo menos quatro ficaram feridas e levadas para o hospital, de acordo com as autoridades locais.

PUB

A polícia finlandesa deteve o condutor, um homem na casa dos 50 anos.

PUB

PUB