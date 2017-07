Havai proíbe utilização de telemóveis ao atravessar a rua

No Havai, atravessar a rua enquanto se utiliza o telemóvel ou outros dispositivos móveis passa a ser proibido a partir de Outubro deste ano. A lei foi aprovada esta quinta-feira pelo presidente da câmara da capital Honolulu, Kirk Caldwell, e faz com que esta seja a primeira grande cidade norte-americana a banir a prática – que abre uma excepção se se estiver a ligar para o número de emergência.

PUB

“Por vezes, há leis que gostaríamos de não ter de aprovar, já que o senso comum deveria imperar. Mas, por vezes, falha-nos o senso comum”, afirmou o mayor Kirk Caldwell, citado pelo Hawaii News Now, acrescentando ainda que a cidade tem um elevado número de atropelamentos em passadeiras.

As coimas variam entre 15 dólares (12 euros) e 99 dólares (85 euros), dependendo da frequência com que é registada a contra-ordenação: se um indivíduo for multado pela primeira vez, pagará entre 12 a 30 euros, podendo esse valor escalar até aos 85 euros se o caso for recorrente. Ainda assim, estas multas são inferiores aos 130 dólares pedidos (cerca de 111 euros) por aquilo a que, na língua inglesa, se chama de jaywalking – atravessar a rua sem obedecer à sinalização. Segundo o Independent, as coimas aplicar-se-ão na ilha de Oahu, ilha a que pertence a cidade de Honolulu e onde vive 80% da população do estado norte-americano.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O vereador Brandon Elefante, um dos promotores da medida, explica que a lei pretende aumentar a noção de responsabilidade nos peões para que, além dos condutores e dos ciclistas, “prestem verdadeiramente atenção enquanto atravessam a estrada”. Elefante refere que as coimas não são elevadas porque o objectivo da medida é, precisamente, funcionar como um lembrete para os perigos de atravessar a estrada distraído, daí que a cidade pretenda “educar e avisar” os transeuntes.

A ideia, diz ainda Elefante, surgiu de um grupo de estudantes do ensino secundário: “Havia grupos de escolas secundárias que estavam preocupados com os seus colegas, que estavam distraídos com os telemóveis enquanto atravessavam a estrada, em vez de olhar para os dois lados”, disse, citado pela CNN.

A medida já tinha sido anunciada anteriormente, tendo havido tanto quem concordasse como quem se mostrasse contra, invocando tratar-se de uma medida “intrusiva”. A lei, que entra em vigor a 25 de Outubro, estende-se a outros equipamentos como computadores portáteis, câmaras de fotografar e consolas de jogos.

PUB

PUB