Tribunal decide a favor de proibição de veículos a diesel em Estugarda

Um tribunal da cidade de Estugarda apoiou esta sexta-feira a proibição de automóveis a diesel se estes não cumprirem os mais recentes valores-padrão de emissões de gases poluentes, decidindo contra a vontade das autoridades do estado federado de Baden Württemberg, que não querem aplicar a proibição.

Baden-Württemberg é governado por uma coligação dos Verdes e da CDU (o partido de Angela Merkel, conservador). O governo estadual disse que estudará a decisão judicial antes de tomar uma decisão sobre a proibição na sua capital, cidade que é a sede dos fabricantes automóveis Porsche e Mercedes-Benz e do fabricante de peças Bosch.

O grupo de defesa do ambiente DUH levou o caso a tribunal dois meses depois de ter rebentado o escândalo das emissões da Volkswagen, em Setembro de 2015 – quando se descobriu que o fabricante usava um dispositivo para manipular as emissões de poluentes nos testes.

Analistas dizem que se a proibição avançar em Estugarda, outras cidades alemãs deverão rapidamente adoptar medidas semelhantes.

Fabricantes como a Volkswagen e a Daimler têm tentado evitar medidas legais, modificando os veículos para diminuir as emissões.

“A protecção da saúde é mais importante do que o direito à propriedade e a liberdade geral dos proprietários de automóveis afectados pela proibição”, disse o juiz-presidente Wolfgang Kern. O estado de Baden-Württemberg pode ainda recorrer se não quiser aplicar a proibição.

Em causa estão sobretudo emissões de óxido de azoto, que causam problemas respiratórios, e dióxido de carbono, que contribui para o aquecimento global.

Em Maio deste ano, um estudo da revista Nature calculava o impacto global da batota com as emissões. O software ilegal da Wolkswagen, presente em cerca de 11 milhões de veículos a diesel, manipulava as emissões – em estrada, os automóveis e emitiam até 40 vezes mais óxido de azoto do que nos testes.

A conclusão do estudo foi que, das 107.600 mortes prematuras atribuídas a emissões de óxido de azoto em 2015, mais de 37 mil aconteceram por emissões que ultrapassaram os valores-limite estabelecidos nos regulamentos.

Na quinta-feira, a Volkswagen e os reguladores norte-americanos para o ambiente anunciaram ter chegado a acordo para um plano segundo o qual o fabricante alemão irá modificar ou comprar a maioria dos automóveis envolvidos no caso.

