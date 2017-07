O telefone tocou, era o Governo a pedir calma. "Sr. ministro, mande isso por escrito"

A menos que tenha seguido por Correio Azul, a carta pouco meiga que Helena Roseta escreveu ao ministro da Saúde ainda não tinha tido tempo de chegar à Av. João Crisóstomo quando, esta quinta-feira, Adalberto Campos Fernandes decidiu não perder tempo e telefonou directamente a Roseta para lhe transmitir “um conjunto de coisas” sobre o Hospital de Lisboa Oriental, a construir em Chelas.

Teve muita pontaria. A assembleia municipal, a que Roseta preside, votava nesse preciso momento a venda de mais um terreno municipal ao Estado para permitir a construção do dito hospital.

“Senhores deputados, vão poder criticar-me, mas sucedeu aqui uma questão”, disse a autarca logo depois de ter sido aprovada a venda de 28 mil metros quadrados de terreno por 4,2 milhões de euros. “Enquanto estava um dos senhores deputados a falar sobre esta matéria, eu recebi uma chamada telefónica do senhor ministro da Saúde, que eu nem sabia que tinha aquele número de telefone, directa, para me dizer um conjunto de coisas”, anunciou Helena Roseta.

Adalberto Campos Fernandes terá tentado aplacar a irritação que Roseta demonstrou na missiva que lhe escreveu na terça-feira. “O que o senhor ministro me disse foi que assumia o compromisso de que nada será feito sem o acordo da assembleia municipal, que as 875 camas do novo hospital resultam do seu desenho funcional, mas que não serão encerradas camas em Lisboa e que não haverá menos cuidados de saúde em Lisboa, mas mais”, explicou.

Por partes. A presidente da assembleia municipal decidiu escrever uma carta ao ministro porque, como o PÚBLICO deu conta, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo deu uma resposta às dúvidas dos deputados que a autarca considerou pouco satisfatória. E não se coibiu de dizer claramente a Adalberto Campos Fernandes que, por um lado, havia uma questão democrática: “A cidade não foi ouvida e certamente não aceitará ser assim subalternizada.”

Por outro lado, e perante a informação de que a abertura do hospital em Chelas vai implicar o encerramento total ou parcial de seis hospitais do centro da cidade, Roseta assumia “não se compreender como é que um hospital de 875 camas pode substituir as 1307 camas do Centro Hospitalar de Lisboa Central”.

Com o telefonema, o ministro tentou dar resposta às duas questões. A autarca pediu-lhe que as coisas não se ficassem por um 31 de boca. “E eu disse ao senhor ministro que, em primeiro lugar, estamos em final de mandato; em segundo lugar, ‘essa informação que o senhor ministro me está a dar, tem de a mandar por escrito’ e [por fim] que irá lá receber as deliberações que nós estamos a tomar”, disse Roseta. A presidente explicou ainda que não informou os deputados deste telefonema durante a votação das propostas para não “influenciar o processo decisório”.

À semelhança do que já tinham dito na terça-feira, os deputados mostraram desagrado pela forma como a assembleia municipal foi tratada pelo ministério. “Faço-lhe notar que, formalmente, o senhor ministro não se dignou responder à presidente da assembleia. A menos que ultimamente se considere um telefonema particular [como] parte de qualquer procedimento administrativo válido, agradeço-lhe a sua posição de nos informar, mas é uma conversa telefónica particular, esta assembleia não a pode sequer levar em consideração”, observou Margarida Saavedra, do PSD. “[O ministro] quis fazer boa figura, mas, ó senhora presidente, à nossa custa o senhor ministro não faz boa figura a não ser que use os mecanismos formais”, acrescentou.

Pelo MPT, também Vasco Santos criticou o ministro. “Só agora quando sentiu que este processo estava muito molhado é que houve um telefonema salgado para resolver a situação.”

A venda dos terrenos foi aprovada com os votos contra de PSD e PAN e a abstenção de CDS e MPT. Os deputados destes partidos alegaram que se devia ter usado os terrenos como “arma” para pressionar o Ministério da Saúde.

