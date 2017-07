Dogga’live - já há um festival de Verão para cães em Portugal

Chega o Verão e pontificam os festivais. Há-os para todos os gostos e todas as gerações e agora vai haver um dedicado a cães - o primeiro em Portugal, diz a organização, embora não seja inédita a realização destas animações caninas, se bem que em menor escala. Será já este fim-de-semana, em Vila Nova de Gaia, no território onde já esteve o Marés Vivas. O Dogga’live promete um programa com várias actividades para animar os cães e respectivos donos durante este fim-de-semana.

Com o mote “vem divertir-te… e traz os teus humanos!”, o Dogga’live conta com várias actividades que se dividem em dois períodos diários, cada um de quatro horas e meia. Por exemplo, para os mais competitivos, existirá um Dog Rally, que consiste num concurso de obediência, no qual um dos objectivos é promover a relação positiva entre cães e donos. Decorrerá um de manhã e outro de tarde.

Durante todo o dia, os donos podem participar no Doggy Paper com os seus cães, no qual o animal deverá procurar os prémios escondidos pelo recinto em vários pontos de controle, onde poderão ser encontradas questões que visam aumentar o conhecimento das pessoas sobre os seus animais.

No programa do evento constam ainda actividades como uma caça ao tesouro e corridas de chamamento. Será ainda feita uma apresentação de raças portuguesas, que pretende dar a conhecer as características de um cão-de-água, ou de um Serra da Estrela ou ainda de um rafeiro alentejano, três das 11 reconhecidas.

Haverá anda actividades que ajudam a educar o animal, gratuitas, como workshops relacionados com técnicas de andamento, o uso de clicker e reforço positivo.

Será possível encontrar no recinto espaços de restauração, com áreas dedicadas aos cães, zonas para merendas, espaços para crianças, uma “zona refrescante” com duas piscinas caninas e mercadinhos com produtos para cães. Marcas como a Purina, Petlandia e Casotas & Companhia vão estar presentes nos expositores.

Ao longo dos dois dias, marcarão presença associações de bem-estar animal do distrito do Porto, nos respectivos stands, que pretendem sensibilizar para a adopção de cães.

Para garantir a segurança do festival, será feita à entrada uma avaliação do comportamento do animal por uma equipa de especialistas. Esta avaliação pretende garantir que os cães não se tornam agressivos ao longo do dia. No recinto não vão poder entrar cães com coleiras estranguladoras, de picos e choque.

O evento tem início neste sábado às 10h e para aceder ao festival terá que pagar o valor simbólico de um euro. As crianças até aos 10 anos têm acesso gratuito. O Dogga’Live compromete-se a doar parte das receitas à “associação de defesa e bem-estar animal que apresentar melhores práticas de gestão e organização”, segundo o comunicado do festival.

O evento, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e da Águas de Gaia, terá lugar no recinto que recebeu o festival Meo Marés Vivas, entre 14 e 16 de Julho. O Dogga’Live é promovido pela Dogga Academy for Dogs, academia de treino situada no Porto, que tem como lema No Pain, No Force, No Fear.

Texto editado por Ana Fernandes

