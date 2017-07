Confiança dos consumidores e das empresas continua a subir

A confiança dos consumidores portugueses voltou em Julho a atingir um novo máximo histórico, ao mesmo tempo que entre as empresas o clima é o mais positivo desde 2002, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com os dados do inquérito de conjuntura feito às empresas e aos consumidores, o indicador de confiança dos consumidores aumentou em Julho pelo 11.º mês consecutivo, reforçando o máximo desta série estatística que foi iniciada em Novembro de 1997. Segundo o INE, foram as expectativas em relação à evolução económica do país e ao desemprego que mais contribuíram para este resultado, ao passo que a avaliação da situação financeira do agregado familiar também melhorou mas de forma mais moderada.

Em simultâneo, o indicador de clima económico, que mede as expectativas dos empresários na Indústria Transformadora, Construção e Obras Públicas, Comércio e Serviços, voltou, pelo sétimo mês consecutivo a subir, atingindo o valor mais alto desde 2002. Os indicadores de confiança aumentaram na Construção e Obras Públicas, no Comércio e nos Serviços, tendo diminuído na Indústria Transformadora, diz o INE.

Esta melhoria da confiança tem-se reforçado num contexto de aceleração da economia portuguesa, iniciado a partir da segunda metade do ano passado. Uma das consequências poderá ser um crescimento mais forte do investimento e do consumo, sendo que este último manteve, no primeiro trimestre deste ano uma variação moderada.

