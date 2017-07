Caixa reduz prejuízos para 50 milhões no primeiro semestre

O primeiro semestre do ano foi marcado, no banco público, por uma recuperação de alguns dos principais indicadores de gestão bancária. Por um lado, verificou-se uma melhoria da margem financeira - saldo entre o que paga para se financiar e o que cobra por emprestar -, ao mesmo tempo que se registou um crescimento do produto bancário. As comissões estabilizaram, não reflectindo ainda as mudanças que se vão verificar nas tabelas. Em sentido contrário, as imparidades de crédito continuam a pesar, suportadas pelo enorme pacote de capitalização do Estado que a Caixa garantiu junto das autoridades europeias

Assim, segundo explica o banco em comunicado, "no 1º semestre de 2017 a margem financeira atingiu 656,0 milhões de euros (+101,1 milhões de euros face ao período homólogo de 2016), beneficiando da forte redução registada no custo de funding (-211,7 milhões de euros)", numa referência ao financiamento com taxas de juro baixas. Mas também porque "parte deste efeito (43,4 milhões de euros) resulta do cancelamento dos CoCos [apoio público] no âmbito das medidas de recapitalização".

