Simone Manuel arrebatadora nos 100m livres

Quando Simone Manuel venceu a prova dos 100m livres nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016 (um triunfo partilhado com a canadiana Penny Oleksiak), tornou-se na primeira mulher afro-americana a ganhar ouro numa prova individual de natação. Esta sexta-feira, nos Mundiais de Budapeste, a atleta, de apenas 20 anos (completará 21 na próxima terça-feira), voltou a surpreender e a subir ao patamar mais alto do pódio, estabelecendo um novo recorde norte-americano, com 52,27s. E um novo recorde doméstico foi também alcançado pela portuguesa Diana Durães, nos 800m livres, mas insuficiente para valer o passaporte para a final.

“Significa muito para mim ser a primeira mulher negra a ganhar ouro [numa prova individual de natação]. Esta medalha não é só para mim. E para todos aqueles [afro-americanos] que vieram antes de mim e que têm sido uma inspiração. E é também para todos aqueles depois de mim, que acreditem que o podem fazer”, sentenciou Simone Manuel, há um ano, no Brasil, após ter festejado o ouro olímpico, que a tornou na primeira americana a triunfar numa prova de 100m livres desde 1984. A responsabilidade não afectou a determinação da atleta americana na Hungria, que voltou a inscrever o seu nome nos anais da natação.

“Eu queria ganhar e estive a treinar para o conseguir este tempo todo”, concluiu a jovem nadadora, nascida no Estado do Texas. A verdade é que Simone Manuel já era uma fonte de inspiração para muitas crianças afro-americanas, que não tinham a natação como um desporto de eleição e está a criar a sua própria lenda na modalidade. A vitória em Budapeste foi tão mais saborosa por ter batido a sueca Sarah Sjostrom, a recente recordista mundial dos 100m livres (51,71s estabelecidos no último domingo) e considerada pelos especialistas como a melhor velocista da actualidade.

Marcante, mas menos consequente em Budapeste, foi o recorde nacional alcançado por Diana Durães, nos 800m livres. Com um tempo de 8m35,10s, a nadadora do Benfica terminou a terceira série em sétimo lugar, com o 13.º tempo entre as 38 participantes. O anterior máximo nacional (8,36,21s) pertencia a Tamila Holub, do Sp. Braga, que foi nona classificada na mesma série em Budapeste, encerrando a sua participação com o 21.º tempo.

Já Miguel Nascimento, também nadador do Benfica, ficou na quinta posição na 10.ª série das eliminatórias dos 50m livres. Com um tempo de 22,69s, o nadador alcançou o 36.º melhor tempo entre os 125 presentes nesta prova.

