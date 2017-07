PSD questiona Governo sobre reabertura da maternidade de Lamego

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Viseu perguntaram ao Ministério da Saúde se deu início ao processo para a reabertura da maternidade de Lamego, que está encerrada desde 2006.

Numa pergunta que entregaram na Assembleia da República, os deputados referem que, recentemente, numa intervenção pública, a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, "afirmou peremptoriamente" que, com o seu partido à frente da autarquia, as crianças de Lamego voltariam "a nascer na sua terra".

"A senhora secretária-geral do PS deslocou-se a Lamego e, de forma deliberada, criou a expectativa generalizada junto dos lamecenses de que, se nas próximas eleições votarem no PS, a maternidade de Lamego será reaberta", referem.

Os deputados sociais-democratas lembram que o encerramento da maternidade ocorreu na vigência de um Governo do PS, mas "em face da novidade agora anunciada" querem ver o assunto esclarecido.

Por isso, perguntam se "o Ministério da Saúde equaciona, ou equacionou em algum momento, a reabertura da Maternidade de Lamego" e, em caso afirmativo, se "essa reabertura tem por base factores de ordem técnica ou depende dos resultados eleitorais de 1 de Outubro".

"Pode o Ministério da Saúde confirmar ou desmentir a notícia dada pela secretária-geral adjunta do PS antes de 1 de Outubro próximo, de molde a possibilitar uma opção de voto mais consciente aos eleitores do concelho de Lamego, ou prefere não responder até essa data, alimentando assim deliberadamente a desinformação e as falsas expectativas entretanto criadas?", questiona.

