Mulher de 74 anos morre atropelada por ligeiro em avenida de Felgueiras

Uma mulher de 74 anos morreu esta quinta-feira ao ser atropelada por um veículo ligeiro, na Avenida Dr. Magalhães Lemos, no centro de Felgueiras, disse à Lusa fonte dos bombeiros. O acidente ocorreu às 9h10 nas proximidades do principal acesso do Hospital Agostinho Ribeiro.

A vítima ainda foi transportada com vida para o hospital de São João, no Porto, mas viria a morrer algum tempo depois. No socorro estiveram duas viaturas dos Bombeiros de Felgueiras, com quatro elementos, a equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) de Guimarães e a GNR.

