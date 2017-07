PSD questiona ministra sobre SIRESP e avisa: "Ninguém nos vai calar!"

Foi com um rol de críticas contundentes sobre a resposta das forças e dos sistemas de segurança nos incêndios do último mês e meio que o PSD recebeu a ministra da Administração Interna (MAI) na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde Constança Urbano de Sousa se encontra para explicar o funcionamento do SIRESP.

PUB

Carlos Abreu Amorim avisou logo no início: "Ninguém nos vai calar!". E desfiou uma lista de perguntas. Antes, criticou a postura da ministra, que diz ter-se mostrado "alguém dotada de grande sensibilidade", salientando no entanto que "nem só de sensibilidade e simpatia vive o cargo de ministra ou qualquer governo". "Os portugueses exigem decisões corajosas, capacidade de liderança, aptidão para saber coordenar os serviços, competência para enfrentar momentos difíceis com sangue frio e inteligência e a responsabilidade democrática de assumir os erros. Foi exactamente o contrário que o Governo e este MAI fez nesta época de incêndios."

O deputado do PSD foi deixando uma lista de questões:

PUB

Foi ou não um erro mudar a estrutura da Protecção Civil a poucos meses dos incêndios?

Por que permite uma bulha inconsequente mas muito vergonhosa entre as entidades com responsabilidade sobre a prevenção e o combate aos incêndios?

O que pensa da "lei da rolha", que impede os serviços de Protecção Civil de responder à comunicação social?

As novas funcionalidades anunciadas há um ano para o SIRESP, como o alargamento da georeferenciação, já estão de facto em uso?

Qual é a opinião do Governo sobre o funcionamento do SIRESP? Falhou, claudicou ou falhou com intermitências; ou garante que está perfeitamente operacional para garantir a seguranaça da vida e dos bens dos cidadãos?

Acha apropriado e ético contratar o Instituto das Telecomunicações para fazer a avaliação técnica sobre o SIRESP, consórcio em que também participa?

O SIRESP falhou ou não nos incêndios deste último mês?

Que medidas decidiu, já aplicou ou estão delineadas para aplicar no SIRESP na sequência de Pedrógão Grande?

O deputado Carlos Abreu Amorim deixou também um repto à ministra: "Assume em nome do Governo alguma responsabilidade no falhanço do sistema que o Governo criou para a prevenção e combate aos incêndios? Pode pedir desculpa pelo que aconteceu e pelo que está a acontecer na vida dos portugueses? Gostaríamos que essas desculpas fossem pedidas aqui nesta sala."

PUB

PUB