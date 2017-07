Em de dia de promoções extra, a nova estação de Modivas abriu alas a centenas de clientes

“Sentido-Direction: Póvoa de Varzim” ouve-se mal se entra no metro da linha vermelha da Metro do Porto. “Já abriu a paragem do outlet?” perguntou Teresa Santos a um funcionário da Metro, assim que entrou. À pergunta, o funcionário disse que sim e explicou ainda que o expresso também pára lá. São 8h40.

Teresa, acompanhada pela sobrinha, vai contando no mapa as paragens que faltam à medida que o tempo vai passando. “Se fosse antes, saímos nesta paragem”, conta à menina, apontando para o autocarro da Transdev, estacionado junto ao apeadeiro de Modivas Centro. “Tínhamos de apanhar aquele autocarro. Mas como já fizeram uma paragem nova, já não é preciso”. 35 minutos e 19 paragens depois, da Trindade até à nova paragem, ouve-se pela nona vez nesta quinta-feira “Vila do Conde Fashion Outlet Modivas”. Teresa confessa que vai ao centro comercial pelo menos uma vez por mês, sempre de metro e, depois, de autocarro. “Vai ser mais fácil agora. Não vou ter de esperar meia hora pelo autocarro”, conta, dizendo que virá mais vezes agora, devido à facilidade.

Tal como Teresa e a sobrinha, às 9h15, dez pessoas saíram no terceiro apeadeiro de Modivas, prometido há mais de dez anos. É cedo e as máquinas e cabinas ainda estão em manutenção. Colar as letras com o nome da paragem no vidro, acertar as bilheteiras, limpar a zona de estacionamento. Os funcionários da Metro dão os retoques finais naquela que se espera ser uma estação muito concorrida.

Joaquim Araújo, de 66 anos, não anda de metro, mas veio conferir se ele realmente pára na estação. Todos os dias leva a esposa ao Bolhão e, ao final do dia, vai buscá-la à estação de Modivas Sul. “Eu moro já ali adiante. É mais rápido e directo vir aqui. Vai trazer muitos benefícios, até porque o expresso pára aqui e não parava na outra estação”, conta. Entretanto, são 9h30 e já saíram mais 30 pessoas do metro em direcção ao centro comercial que só abre às 10h.

João Almeida e Alexandra Carvalho, de 18 e 17 anos respectivamente, dirigem-se ao outlet por esta ser a última quinta-feira do mês, dia em que há promoções extras. João confessa que costumam vir de carro, mas que nem sempre é possível. “Sou de Leça e vir de carro não é fácil. Agora é muito mais simples”. “Em dez minutos chegamos aqui, da Senhora da Hora. É muito prático. Devemos vir cá mais vezes”, confessa Alexandra. Também Fernando Barros partilha da opinião dos jovens. “É 10 minutos mais rápido se vier de metro”, afirma.

Já Adelina Fonseca foi apanhada de surpresa. “Eu não sabia que já estava a funcionar. Vim de autocarro”, conta. Como o bilhete é ao mesmo preço, Adelina, de 82 anos, fez o percurso habitual: metro até Modivas Centro e autocarro até ao outlet.

Ir para casa a rezar "aos santinhos todos"

A abertura do novo apeadeiro de metro é aplaudida tanto por clientes como por funcionários do centro comercial. Ana Costa, lojista da Nike, vai de metro todos os dias para o trabalho. Tal como muitos outros, apanhava o metro e depois o autocarro. “Agora posso vir mesmo à hora. Não tenho de esperar meia hora pelo autocarro e posso vir no expresso”, conta apressada porque são 9h45 e as lojas estão quase a abrir. Maria Santos, funcionária das limpezas do shopping, vê a estação como uma mais valia, tanto para lojistas como para clientes, “principalmente para quem sai à noite”. “O último autocarro à noite é às 23h30. Quem não tinha transporte tinha de ir a pé até à outra paragem. São 20 minutos”, conta, dizendo que fazia o percurso em menos tempo com medo, rezando “aos santinhos todos”.

Quanto ao funcionamento dos autocarros, ainda não se sabe quando vão parar. Ângelo Machado, condutor da Transdev afirma que tanto pode ser no fim do mês, segunda-feira, como no fim da próxima semana. “Vai depender do número de pessoas que continue a usar o autocarro”.

São 10h e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet já abriu. Nestas primeiras horas, já passaram pelo apeadeiro cerca de uma centena e meia de pessoas. Mas nem todos vão em direcção ao outlet. Gracinda Saraiva vai para o Porto. Depois de pedir ajuda a um funcionário da Metro para a auxiliar na bilheteira, corre para apanhar o expresso. “É mais prático. Tinha de usar a camioneta para ir para a outra paragem e depois o metro para ir para o Porto”, conta. Como ela, mais quatro pessoas esperavam do outro lado da linha.

Jorge Delgado, presidente da Metro do Porto, afirma que tudo correu como esperado. “Tanto a nível de investimento como de prazos, está a correr como previsto. A data era final de Julho e estamos a cumprir”. Quando questionado sobre o dia escolhido para a abertura da estação, Delgado confessa que a escolha de uma quinta-feira foi propositada.

Texto editado por Ana Fernandes

