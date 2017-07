Há música sacra na baixa do Porto

Ao longo de todas as sextas-feiras de Julho, a igreja do Convento de São Francisco tem sido palco de concertos gratuitos de música sacra. O último é amanhã, dia 28, às 21h30, e estará a cargo da soprano Eva Braga Simões e do organista Pedro Monteiro.

Organizado pela Ordem de São Francisco, este ciclo de concertos têm como objectivo apresentar o património religioso da cidade aos portuenses, aos estrangeiros e aos portugueses em geral. “Os concertos ajudam a fomentar a existência de um público musical na cidade e a valorização do património que se encontra a cargo da Ordem, em especial o seu órgão setecentista”, afirma Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, provedor da Ordem de São Francisco e coordenador geral do evento. Depois de várias solicitações para utilizar a igreja do convento em iniciativas musicais, a organização do ciclo musical foi a solução adequada, segundo Vasconcelos e Sousa.

Até agora, a iniciativa contou com a presença de mais de 500 pessoas, mas o objectivo é “encher toda a igreja no último concerto”. O provedor garante que a beleza do espaço e a qualidade musical estão asseguradas, com Eva Braga Simões, membro da Cappela Musical Cupertino de Miranda e do Coro Casa da Música do Porto, na voz e Pedro Monteiro, coordenador da pós-graduação em Música Sacra da Universidade Católica Portuguesa, nas teclas.

Património mundial da UNESCO e conhecida como “igreja de ouro”, a igreja do Convento de São Francisco é um dos monumentos “mais importantes da cidade, pela articulação entre a sua localização geográfica, a vertente arquitectónica, integrando vários estilos, e a riqueza da talha que preenche uma grande parte do interior e que se revela uma das mais relevantes do País”, afirma o provedor. Para o ano, decorrerá o II Ciclo de Música de São Francisco, no mesmo local, durante “as quatro sextas-feiras de Julho, às 21h30”.

Texto editado por Ana Fernandes

